Super Mario Bros. es fácilmente una de las franquicias más importantes de los videojuegos y la cultura pop en general, y sobra decir que es muy reconocible entre los niños. Es por eso que un caso reciente relacionado con sustancias ilícitas llamó la atención de la comunidad y generó preocupación.

Según los informes policiales, un hombre en Estados Unidos recibió una condena de 6 años de prisión por poseer y distribuir pastillas ilegales que, sorpresivamente, tienen la forma del rostro de la querida mascota de Nintendo.

Video relacionado: Los tropiezos de Nintendo

Arrestan a criminal por distribuir pastillas con forma de Mario Bros.

El protagonista de esta historia inusual es Ronnell Rogers, un hombre de 33 años que reside en la ciudad de New Haven en Connecticut, Estados Unidos. De acuerdo con la información, el sujeto fue arrestado el 2 de mayo de 2024 tras un control de tráfico, en el cual se le encontró sustancias ilegales listas para su distribución.

Ahora, a principios de esta semana, la Fiscalía del Distrito de Connecticut sentenció al criminal a 63 meses por delitos relacionados con sustancias ilícitas y 9 meses adicionales por romper los lineamientos de su libertad condicional.

De esta manera, Ronnell Rogers deberá pasar un total de 72 meses en prisión (6 años), seguido de 3 años de libertad condicional supervisada por los delitos de distribución de estupefacientes e incumplimiento de su libertad condicional. Lo que hace que este caso sea especial es que una de las sustancias con las que trabajaba el sospechoso tienen la forma de Mario Bros.

Las pastillas ilegales tienen la forma de Super Mario Bros., protagonista de la franquicia estrella de Nintendo, y parecen dulces

Según los reportes, las autoridades de la ciudad de New Haven señalaron que las pastillas tenían la “forma de personajes de dibujos animados que podrían confundirse con dulces”. Y en efecto, la sustancia tiene el diseño de la mascota de Nintendo y a simple vista parece un caramelo para niños.

Los detalles sobre la naturaleza de las pastillas son escasos, así que hay temor de que los criminales distribuyan ese tipo de sustancias con la forma de Super Mario Bros. en espacios concurridos por infantes y adolescentes. Por ahora, ninguna investigación apunta a esa posibilidad.

Mario Bros. y su inesperada relación con las sustancias ilícitas

Ronnell Rogers tiene un largo historial criminal. En 2022 recibió una condena de 3 años y un mes de prisión por delitos relacionados con distribución de estupefacientes ilegales y posesión de armas. Fue puesto en libertad en marzo de 2024 bajo supervisión, pero fue arrestado tan sólo 2 meses después. En octubre de 2025, se declaró culpable de los cargos.

Es común que los criminales utilicen personajes populares para vender pastillas y demás sustancias ilegales, especialmente a los más jóvenes. Y curiosamente, no es la primera vez que la franquicia Super Mario Bros. de Nintendo se ve involucrada en algún escándalo de esta naturaleza.

En 2022, se descubrió que grupos criminales empezaron a vender pastillas recreativas bajo el nombre de “Super Mario” en ela ciudad de New York, una vez más en Estados Unidos. Las investigaciones revelaron que el estupefaciente en cuestión era una mezcla de carfentanilo y otras sustancias sumamente adictivas y peligrosas.

La popular franquicia Super Mario Bros. de Nintendo se ha visto involucrada de forma indirecta en polémicas relacionadas con sustancias ilegales

Pero dinos, ¿qué opinas de este escándalo? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más noticias relacionadas con Super Mario Bros. si visitas esta página.

Video relacionado:Nintendo es el líder de la industria, pero la crisis lo alcanza

Fuente