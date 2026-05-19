Todo gamer y fan de la industria del entretenimiento sabe que durante el año hay momentos específicos para conseguir aquellos productos que desea desde hace tiempo. Las ventas especiales y los periodos de ofertas están aquí para ayudar a tu bolsillo y la próxima escala es el Hot Sale 2026. Este evento de mercado ha ganado popularidad año tras año y sabemos que muchos de ustedes lo esperan para aprovechar las promociones y los descuentos. Ahorrar siempre es una buena idea.

Ya que estamos a unos días de que inicie esta venta especial, tenemos para ti todos los detalles sobre la edición de este año y te prepares para sacarle provecho.

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¿Qué es el Hot Sale y cuándo se llevará a cabo la edición 2026?

El Hot Sale es una venta especial de temporada que se lleva a cabo en México desde 2014. Es una iniciativa de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), cuyo objetivo es promover el comercio de electrónica por vía digital.

En cuestión de concepto, el Hot Sale impulsa la venta de productos electrónicos con descuentos exclusivos y promociones únicas. De ahí que sea un periodo comercial atractivo para los fans de los videojuegos, la computación y el entretenimiento.

En cuanto a la edición de este año, el Hot Sale 2026 se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio. Serán 9 días con ofertas, descuentos, meses sin intereses, envíos gratis, bonificaciones y más.

¿Qué bancos participan en esta venta especial?

De acuerdo con el sitio oficial del Hot Sale 2026, en esta edición contarán con la participación de los bancos más importantes y de los medios de pago digitales que hoy son parte de la vida diaria.

Al respecto, se confirma el apoyo de: Mercado Pago, Banamex, Banorte, PayPal, Santander, Stori, Oxxo Pay, HSBC, Falabella, Spin, TikTok Shop, American Express, Va, Creditea, OpenBank, Scotiabank, Rappi Card, BBVA, Uala, Aplazo.

En cada caso se ofrecerán distintas promociones. Las más comunes con cashback, plazos más atractivos para pagar a meses sin intereses y descuentos exclusivos para sus clientes y en tiendas participantes.

¿Cómo aprovechar las ofertas y hacer una compra segura?

El Hot Sale 2026 tendrá muchísimas promociones durante sus 9 días de duración. Lo primero que debes tener en cuenta es comprar siempre en sitios oficiales. Las tiendas en línea más importantes estarán listas para tomar los pedidos y la forma más segura para comprar un producto es en sus plataformas digitales.

Un detalle a tomar en cuenta es revisar si el artículo de tu interés es vendido por la misma tienda o por un tercero. En dado caso, revisa bien los términos y condiciones de la compra, así como la garantía en caso de que algo salga mal.

Por otra parte, como en cada venta especial nuestro equipo especializado en ofertas de LEVEL UP estará listo para el Hot Sale 2026 y podrás checar en tiempo real cuáles son las mejores promociones. Para que estés al día, te sugerimos que sigas nuestras cuentas en redes sociales. Ahí tendrás las mejores recomendaciones al momento:

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