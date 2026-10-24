Por muchos años, XBOX ha destacado por procurar su experiencia de usuario hasta en el mínimo detalle y esto incluye la interfaz. Recientemente, hubo ajustes para que los fondos de pantalla luzcan gracias a la reducción de las imágenes de juegos, apps, íconos y anuncios. Sin embargo, esta vez hubo algo que enfureció a los fans.

Call of Duty: Modern Warfare 4 debutó hoy y ya que Activision es propiedad de Microsoft se trata de un lanzamiento que forma parte del ecosistema de gaming de XBOX.

Como sucede con esta franquicia, se tira la casa por la ventana en cuanto a material promocional, pero esto también incluyó un cambio inesperado en el fondo de pantalla de los usuarios de XBOX Series X|S.

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XBOX cambia sin aviso el fondo de pantalla de sus consolas para promocionar Call of Duty: Modern Warfare 4

La comunidad de XBOX inició su fin de semana con una experiencia agridulce. Por un lado, felices por el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 4. Por el otro, muy molestos por un cambio en su interfaz de usuario.

Jugadores reportaron en foros y redes sociales que al encender sus consolas se encontraron con un fondo de pantalla que promociona el reciente lanzamiento de Modern Warfare 4. Es algo que no decidieron los usuarios, simplemente XBOX lo cambió sin previo aviso.

Los usuarios no tardaron en criticar la decisión de XBOX pues se trata de un comercial en toda su pantalla y los primeros reportes revelaron que “era imposible de cambiar para colocar otro fondo o regresar al que se tenía por decisión y gusto de cada jugador”.

Xbox has force-changed the background of Xbox Home to Call of Duty: Modern Warfare 4.



Xbox calls this "event themed backgrounds". You can turn off event themed backgrounds via Settings -> General -> Personalization -> My backgrounds.https://t.co/qygUPJcND8 pic.twitter.com/safXVx3aHH — Klobrille (@klobrille) October 23, 2026

¿Cómo quitar el fondo de pantalla de Call of Duty: Modern Warfare 4 en XBOX y evitar que esto pase de nuevo en tu consola?

La buena noticia es que sí hay manera de quitar el anuncio de Call of Duty: Modern Warfare 4 en el fondo de pantalla de XBOX Series X|S y lo mejor es que puedes evitar un incidente similar en el futuro con otro lanzamiento.

Para quitar este fondo debes ir al menú en la pantalla de inicio y entrar en el apartado de configuración. Ahí dirígete a Personalización y después a Fondos. Encontrarás una casilla con el nombre “Mostrar fondos con tema de evento”.

Notarás que esta palomeada y esto lo realizó Microsoft de forma automática. Basta con que le quites la marca y eso será suficiente para que el fondo que tenías previamente aparezca en tu interfaz de usuario y lo mejor que evitarás que XBOX promocione un juego sin tu permiso.

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