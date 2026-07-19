Cada vez es más común encontrar en las generaciones más jóvenes de artistas, deportistas o celebridades aficionados a los videojuegos, anime o la cultura popular en el general y un claro ejemplo es la actriz principal del aclamado filme Obsesión, que recibió de regalo una copia muy especial de uno de sus juegos favoritos.

La escena del cine de terror con presupuestos de producción limitados ha dominado en los últimos meses y entre los principales exponentes está Obsesión, que apenas costó $750,000 USD y que logró recaudar más de $400 MDD, convirtiéndose así en la producción cinematográfica que más dinero ha hecho con un presupuesto menor a $1 MDD.

Pues bien, uno de los principales personajes cobró vida gracias a Danielle Fabiola Navarrette, actriz más conocida como Inde Navarrette, que primero llamó la atención por su sobresaliente trabajo de actuación en el proyecto y que más tarde cautivó a muchos por su afición a los videojuegos y el anime.

Inde Navarrette recibió una copia sellada de Call of Duty de regalo

La actriz estadounidense de ascendencia mexicana asistió este fin de semana al Fanatics Fest NYC 2026 en el Javits Center, en el que recibió de regalo una copia sellada de las primeras que se pusieron en circulación de Call of Duty: Modern Warfare 2, título de 2009 que para muchos es una de las mejores iteraciones de la saga.

Se trata de un ejemplar con calificación 9.8, no es perfecto, pero está cerca del 10, que es la calificación más alta posible en la escala de WATA, división enfocada en coleccionables de videojuegos de la compañía PSA. Aunque le faltaron 2 décimas para alcanzar el estado más pulcro que puede tener una copia sellada, la verdad es que la diferencia es casi imperceptible a simple vista, pues lo que le restó puntos son diminutos defectos de manufactura o imperfecciones derivadas de la manipulación, por lo que muchos consideran el 9.8 la calificación tope.

A fan just surprised Inde Navarrette with an ultra-rare copy of Call of Duty 😱 pic.twitter.com/2nsmpbT3HB — Fanatics Collect (@Collect) July 18, 2026

Una copia similar recientemente se vendió en $1000 USD, de acuerdo con la explicación de la persona que entregó el coleccionable a la actriz, la cual al ser cuestionada sobre lo que iba a hacer con ella respondió que no la vendería, sino que la guardaría en su dormitorio.

El video del momento llamó la atención por la reacción de la actriz, que muchos celebraron como genuina, pues pese a alcanzar el estrellato no ha dejado de lado su gusto por los videojuegos.

“La obsesión es real”, comentó incluso la cuenta oficial de Call of Duty en la publicación.

Inde Navarrette es fan de los videojuegos y el anime

Tal como Navarrette comentó en una entrevista con GQ, jugaba videojuegos desde muy temprana edad y creció disfrutando títulos como Shrek en la era del PlayStation 2 junto con su hermano mayor.

La actriz explica que más tarde desarrolló una afinidad a los juegos con campaña, como Red Dead y Fallout, además de juegos como Call of Duty, que también disfrutó con su hermano. Recordó también que en la temporada de la pandemia tuvo la oportunidad de armarse una PC y con la inspiración de Youtubers como Markiplier comenzó a hacer streamings de sus sesiones de juego.

Aunque la actriz no ha retomado los streamings, hace poco apareció un canal de YouTube con sus sesiones de juego y ya cuenta con más de 250,000 suscriptores pese a que su creación data de hace poco más de 1 mes. Se desconoce si fue la misma actriz la que lo creó o si alguien más lo hizo para subir repeticiones de las sesiones de streaming que organizó la actriz años atrás para compartir partidas de Outlast, The Last of Us y más títulos.

Pero los videojuegos no son su única obsesión, sino que ha hablado del anime como su medio de entretenimiento preferido y ha comentado que le gustan franquicias como Jujutsu Kaisen y Your Name.

¿Qué opinas de la afición de Inde Navarrette por los videojuegos?, ¿tienes una copia de algún juego en perfecto estado? Cuéntanos en los comentarios.

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