A veces parece que ya se inventó todo lo que se podía inventar en el mundo de los smartphones; sin embargo, hay empresas que aún demuestran que existe la posibilidad de intentar cosas nuevas. Tal es el caso del nuevo Infinix GT 50 Pro 5G, un nuevo teléfono que destaca por ser el primer smartphone con un sistema de enfriamiento líquido real para mantener un buen renacimiento incluso en sesiones largas.

Este nuevo smartphone ya está disponible en México y apuesta fuerte por características normalmente asociadas con celulares mucho más caros, incluyendo soporte para 144 fps, gatillos táctiles, iluminación RGB y mucho más.

El GT 50 Pro 5G quiere resolver uno de los mayores problemas del gaming móvil

Como ya mencionamos, uno de los puntos más llamativos del nuevo Infinix GT 50 Pro 5G es su sistema HydroFlow Cooling, una solución de enfriamiento líquido pensada para combatir el sobrecalentamiento, uno de los problemas más comunes en smartphones enfocados en gaming.

Según Infinix, el sistema cubre completamente los componentes que generan más calor y utiliza canales internos de refrigeración, circulación activa de líquido y placas piezoeléctricas para mantener temperaturas más estables.

La marca asegura que esto permite mantener sesiones de juego largas sin pérdidas importantes de rendimiento.

Esto resulta muy importante ya que el nuevo dispositivo también presume soporte para hasta 144 fps en juegos competitivos como Call of Duty: Mobile y Free Fire. De hecho, Infinix afirma que se trata del primer smartphone capaz de correr Free Fire a 144 FPS de manera nativa.

Otro detalle enfocado en jugadores competitivos son los GT Triggers, gatillos táctiles sensibles a presión que permiten ejecutar acciones rápidas como apuntar, disparar o activar habilidades con menor latencia.

Además del gaming, estos botones también pueden utilizarse para accesos rápidos, controles multimedia, grabación de pantalla y funciones relacionadas con IA.

También apuesta por IA, RGB y batería enorme

El Infinix GT 50 Pro 5G integra un procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultimate fabricado en 4nm, acompañado por hasta 24 GB de RAM expandida y configuraciones de almacenamiento de hasta 512 GB.

El dispositivo también incluye:

Pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución 1.5K

Tasa de refresco variable de hasta 144Hz

Brillo máximo de 4500 nits

Sonido compatible con Dolby Atmos

Batería de hasta 6150mAh

Carga rápida de 45W y carga inalámbrica de 30W

Iluminación RGB personalizable con 14 escenarios distintos

A nivel de cámaras, incorpora un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica.

¿Cuándo sale y cuánto cuesta en México?

El nuevo Infinix GT 50 Pro 5G ya está disponible en México mediante Mercado Libre y TikTok Shop de Infinix.

Estos son sus precios oficiales:

Versión 256 GB + 24 GB RAM — $9,999 MXN

Versión 512 GB + 24 GB RAM — $11,999 MXN

Ambos modelos incluyen gratis un accesorio MagCharge Cooler dentro de la caja.

¿Qué te pareció este smartphone? ¿Estás emocionado por tenerlo? Cuéntanos en los comentarios.

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