Wolverine es uno de los superhéroes con mejores habilidades de regeneración en el universo de Marvel. Este envidiable poder no podía faltar en Marvel’s Wolverine, así que Insomniac Games lo convirtió en una de las mecánicas principales del juego para PS5.

Su revelación, en el State of Play de julio, tomó a todos por sorpresa y provocó una gran polémica entre los fans del personaje. ¿El motivo? Cuando Logan se recupera de sus heridas en medio de un combate, su traje también se regenera como por arte de magia.

Este simple detalle causó un alboroto entre los jugadores, quienes pidieron una explicación a Insomiac Games. El estudio por fin decidió afrontar la controversia y Mike Fitzgerald, su jefe de tecnología, explicó por qué las habilidades de regeneración de Logan se extendieron a su traje.

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La polémica regeneración del traje de Logan en Marvel’s Wolverine

En Marvel’s Wolverine, el protagonista puede recuperarse de sus heridas rápidamente y seguir luchando contra sus enemigos. Esta habilidad emblemática la hemos visto en acción tanto en cómics como películas, pero nunca se aplica al traje del superhéroe.

Para muchos fanáticos de Marvel, este simple detalle le resta inmersión a la experiencia. Consideran que lo más lógico hubiera sido mostrar las habilidades de regeneración de Logan, pero sin aplicarlas a su icónico atuendo.

Durante el State of Play de mediados de año, Insomniac Games mostró esta mecánica en acción y generó bastante revuelo entre la comunidad, que compartió bromas y criticas en las redes sociales. Algunos intentaron encontrar una justificación y sugirieron que el traje de Logan tal vez contaba con moléculas inestables, tecnología desarrollada por Reed Richards.

“¿Cómo demonios se cura el traje de Wolverine?“, “¿Acaso Logan usa nanomáquinas?” y “¿En qué película o cómic Wolverine es capaz de regenerar su traje?” son sólo algunas de las dudas que los fans del superhéroe compartieron en las redes sociales.

Para algunos jugadores, la regeneración del traje se justifica por cómo fue diseñado el gameplay de Marvel’s Wolverine, donde la brutalidad y el gore son parte esencial de la experiencia. Sin embargo, algunos fans no quedaron satisfechos con ninguna explicación y aún se preguntan cómo es posible que los poderes de regeneración de Logan se trasladen a su traje.

El traje de Logan inició un intenso debate entre los fanáticos que esperan Marvel's Wolverine

¿Por qué el traje del superhéroe se regenera? Insomniac Games lo explica

Mike Fitzgerald, jefe de tecnología de Insomniac Games, está al tanto de esta polémica, así que decidió hablar sobre ella y responder a la pregunta del millón. En declaraciones para IGN, explicó que no hay una razón profunda o un detalle del lore del personaje que justifique esta decisión, que se reduce a “cuestiones prácticas”.

“No puedes jugar la mayor parte del juego con el cuerpo cubierto sólo de harapos. Así que buscamos el equilibrio adecuado entre la ropa que refleja la jugabilidad, el brutal combate y su crudeza, y luego encontramos los momentos precisos para que se regenere y así lograr esa sensación cinematográfica de Wolverine”, declaró Fitzgerald.

El creativo comprende las críticas de los jugadores y fans de Marvel, pero reafirmó que la regeneración del traje era importante ya que, debido al estilo de combate de Logan, “probablemente terminaría desnudo después de 5 minutos de acción”. Desde su perspectiva, tener el traje completo hará que los jugadores se sientan poderosos.

Insomniac Games justificó la mecánica de regeneración en el traje de Logan

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