El fin de una era se acerca para los fanáticos de Pokémon, pues una de las formas más populares de almacenar y transferir criaturas llegará pronto a su fin. Por medio de un comunicado, The Pokémon Company avisó que Pokémon Bank tiene los días contados y recomendó a los jugadores sacar a todas sus criaturas del servicio antes de que sea demasiado tarde y desaparezcan.

En caso de que no lo recuerdes, Pokémon Bank debutó en 2013 y se convirtió en la alterativa para preservar nuestras criaturas en la nube durante la época del Nintendo 3DS. Su historia llegará pronto a su fin, así que es importante que transfieras todas tus criaturas a Pokémon HOME o, de lo contrario, las perderás.

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Pokémon Bank desaparecerá, ¿hasta cuándo podrás transferir tus criaturas de pasadas generaciones?

Los fanáticos de la franquicia saben muy bien que Pokémon Bank perdió poco a poco soporte tras la llegada de Switch. La aplicación dejó de estar disponible para su descarga en marzo de 2023, cuando Nintendo cerró la eShop del 3DS. A pesar de que ya no era posible conseguirla, el servicio siguió operando con normalidad de forma gratuita.

The Pokémon Company y Nintendo consideran que Pokémon Bank ya cumplió su ciclo de vida, así que anunciaron su cierre definitivo. Esto implica que los jugadores que aún tienen almacenadas sus criaturas deberán migrar a Pokémon HOME. En caso de no hacerlo a tiempo, perderán hasta 3000 Pokémon, que es el número máximo de criaturas que se pueden tener en Pokémon Bank.

El servicio se mantuvo activo por más de una década, así que sirvió para almacenar criaturas de las generaciones más antiguas de la saga, así como de juegos como Sun & Moon, Omega Ruby & Alpha Sapphire, X & Y, Black & White y Black & White 2.

Los servidores de Pokémon Bank cerrarán para siempre el 25 de febrero de 2027, fecha límite que los jugadores tienen para sacar a todas sus criaturas y transferirlas a Pokémon HOME, que es el servicio oficial que permite tener Pokémon de prácticamente todas las generaciones.

Bastará con que los jugadores migren su colección de Pokémon al servicio para Switch y dispositivos móviles para conservarlas a largo plazo. De lo contrario, serán eliminadas con el cierre de los servidores y no habrá método alguno para restaurarlas.

“Si tienes Pokémon guardados en Pokémon Bank que deseas transferir, muévelos a Pokémon HOME antes de que Pokémon Bank deje de funcionar. Ten en cuenta que Pokémon Bank no está disponible para su descarga”, afirmaron las compañías.

Pokémon Bank dejará de operar a inicios de 2027

Ports de Pokémon FireRed y LeafGreen por fin recibirán soporte para Pokémon HOME

No todas son malas noticias, pues The Pokémon Company también confirmó una esperada novedad para los fanáticos de la franquicia. Luego de su rotundo éxito y su lanzamiento polémico en Switch y Switch 2, los ports de Pokémon FireRed y LeafGreen recibirán compatibilidad con Pokémon HOME.

El soporte estará disponible para todos los usuarios del servicio a partir de octubre de este año. De esta forma, será posible transferir criaturas de los ports a otros juegos de la franquicia. Habrá una limitante, pues no habrá forma de regresar a los Pokémon a FireRed y LeafGreen una vez que sean trasferidos.

Vale la pena recordar que Pokémon HOME se ofrece con un plan gratuito que permite almacenar pocas criaturas. También hay una suscripción de pago que cuesta $2.99 USD al mes y que tiene mucho más espacio, así como una opción para transferencias directas con Pokémon Bank.

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