Todo parece indicar que el formato físico vive sus últimos momentos, pues las grandes compañías se empeñan a darle la espalda a los lanzamientos en disco. En medio de esta controversia, Marvel’s Wolverine debutará a mediados de septiembre y es totalmente normal que las personas tengan dudas con respecto a su estreno.

La buena noticia es que los entusiastas de los juegos físicos no tendrán algún tipo de inconveniente con el nuevo título de Insomniac Games, pues será totalmente jugable de inicio a fin, incluso sin descargar el parche de día 1. Aunque esta información brinda tranquilidad a los fans, la realidad es que es el reflejo de un problema mucho más grande.

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Marvel’s Wolverine será “totalmente jugable” en formato físico, confirman desarrolladores

Primero, un poco de contexto: a principios de julio, PlayStation confirmó que dejará de producir juegos en disco a partir de enero de 2028. Los fanáticos recibieron el anuncio con los brazos cerrados, y muchos criticaron a la compañía japonesa por, en esencia, poner el último clavo en el ataúd del formato físico.

A medida que la polémica se intensificó, Insomniac Games se dio en la necesidad de aclarar que Marvel’s Wolverine sí tendrá una edición física. Aunque es una buena noticia, los fanáticos aún están escépticos e incluso hay quienes creen que la versión en disco será injugable sin conexión a Internet. Afortunadamente, ese no será el caso.

Así lo confirmó el estudio desarrollador durante un evento de prensa. En declaraciones para el portal Eurogamer, la directora sénior Jess Reiner-Reed confirmó que el título saldrá tanto en digital como en físico, y aclaró que “será totalmente jugable en el disco cuando lo compres”.

Esto significa que los fanáticos podrán empezar a jugar en su PS5 tan pronto introduzcan el disco en la consola, incluso sin instalar el parche de día 1. Es una buena noticia saber que el exclusivo de Sony no requiere conexión a Internet o descargas adicionales para funcionar de inicio a fin.

Eso sí, Jess Reiner-Reed invita a los jugadores a descargar la actualización que se lanzará junto a Marvel’s Wolverine en septiembre, pues corregirá posibles fallas técnicas y pulirá la experiencia general.

“Queremos que la gente o, mejor dicho, la animamos a que descargue el parche de día 1. Ahora mismo trabajamos en el juego, o lo haremos durante los próximos meses antes del estreno, para pulirlo y corregir algunos errores”, comentó la directora sénior detrás del proyecto.

Mike Fitzgerald, jefe de tecnología, complementó la respuesta anterior y sentenció que en Insomniac Games son perfeccionistas, por lo que aprovechan cada minuto para mejorar todos los detalles. “Vamos a sacarle el máximo partido. Así que, si los jugadores descargan ese parche obtienen [los resultados de] ese pequeño extra de tiempo”.

Las copias físicas de Marvel's Wolverine serán 100% jugables de inicio a fin

Marvel’s Wolverine se ve envuelto en la controversia de PlayStation

Tras el anuncio de Sony, miles de jugadores mostraron su inconformidad en redes sociales. Muchos fueron más allá y protestaron en Internet, e incluso algunos reunieron miles de firmas y organizaron boicots en un intento de revertir esta situación y obligar a la compañía a dar marcha atrás con sus planes de acabar con el formato físico.

Irónicamente, Marvel’s Wolverine, que posiblemente será uno de los últimos juegos que tendrá un lanzamiento en disco, se vio envuelto en esta controversia. Cada nuevo avance que se publicó del título de Insomniac Games en los canales oficiales de PlayStation, se llenó de críticas en contra de la decisión de la empresa nipona.

A pesar del claro descontento de la comunidad y las numerosas denuncias en contra de Sony, la directora financiera Lin Tao ya dejó claro que continuarán con sus planes y eliminarán los juegos físicos dentro de un par de años.

Eurogamer sacó el tema a colación durante la presentación de Marvel’s Wolverine, y le preguntó al equipo de desarrollo qué opina de la polémica. Los miembros del estudio decidieron desviar la conversación y enfocarse en su próximo lanzamiento.

“Hoy solo queremos centrarnos en el juego. Hemos estado trabajando en esto durante mucho tiempo, estamos muy emocionados de que todos en la oficina puedan disfrutar el juego, y quiero asegurarme de que hablemos de ello”, comentó Mike Fitzgerald durante la entrevista.

El próximo juego de Wolverine ya tiene fecha de estreno: 15 de septiembre de 2026

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta polémica? ¿Planeas comprar el juego en formato físico o digital? Déjanos leerte en los comentarios.

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