Grand Theft Auto VI se perfila para ser uno de los lanzamientos más exitosos de toda la historia, aunque también es cierto que ya se enfrentó a numerosas polémicas en meses recientes. Su precio que está por encima del estándar es un tema peliagudo que aún da mucho de qué hablar, pero algo es cierto: los fans están dispuestos a soltar la cartera.

De acuerdo con nuevos datos, parece que la inmensa mayoría de los jugadores optaron por adquirir la versión más costosa del título de mundo abierto. El informe destaca que son cifras sin precedentes que dejan en evidencia la inmensa popularidad de la franquicia y el interés que existe por la nueva entrega.

Eso sí, es imposible saber cómo se traducirán los excelentes niveles de pedidos anticipados a ventas finales. Los analistas también son optimistas, y predicen que lo nuevo de Rockstar Games despachará millones de unidades durante su lanzamiento oficial a finales de este año.

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Casi 100% de los jugadores reservaron la Ultimate Edition de GTA VI

Grand Theft Auto VI se vende por $80 USD, lo que está por encima del estándar de $70 USD pero al mismo tiempo se alinea con el precio oficial del reciente Mario Kart World de Nintendo Switch 2. En cambio, su Ultimate Edition, que ofrece contenido adicional, se ofrece por $100 USD.

Muchos jugadores criticaron el costo de la nueva entrega, pero la realidad es que miles de personas están dispuestas a desembolsar un poco más de dinero para adquirir la edición menos accesible.

Durante una entrevista reciente con el canal CNBC, Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, reveló que la mayoría de las preventas actuales de GTA VI son para la Ultimate Edition, lo que significa que un número sustancial de jugadores de XBOX y PlayStation la prefieren por encima de la versión básica más económica.

El directivo no proporcionó datos, pero un nuevo informe nos permite dimensionar la disparidad que existe entre las preventas de ambas ediciones.

Sensor Tower, una de las firmas de inteligencia digital más importantes del sector, reveló que 89% de los pedidos anticipados de Grand Theft Auto VI corresponden a la Ultimate Edition de $100 USD. Los porcentajes son similares en las plataformas de Microsoft y Sony.

De acuerdo con el reporte, 90% de los fans en XBOX Series X|S decidieron adquirir la versión más costosa del próximo juego de Rockstar Games, mientras que 88.5% de los jugadores de PlayStation 5 se deleitaron por la edición completa del sandbox. Estos datos, aunque carecen de confirmación oficial, respaldan las afirmaciones previas de Strauss Zelnick.

La Ultimate Edition de GTA VI es un éxito y vende mucho mejor que la Standard Edition más barata

Grand Theft Auto VI será un éxito sin precedentes que venderá millones de copias

Karl Kontus, vicepresidente sénior y director general de Video Game Insights en Sensor Tower, profundizó más sobre el tema y en declaraciones para GamesIndustry.biz dijo que los datos que muestra GTA VI nunca antes se habían visto en la industria de los videojuegos.

De acuerdo con el experto, una cuota de 50% en las preventas es muy buena señal para la inmensa mayoría de los proyectos, y que una tasa de entre 10% y 20% suele ser la norma para las ediciones premium. Así pues, que 90% de los consumidores prefieran la edición más cara del título de Take-Two Interactive es histórico.

Karl Kontus remarca que la cuota de mercado de la edición más completa de Grand Theft Auto podría disminuir con el paso del tiempo a medida que más jugadores casuales deciden comprar la nueva entrega, pero señala que, incluso si eso sucede, “es probable que se mantenga significativamente por encima del promedio de la industria”.

En ese sentido, el analista considera que la distribución entre las ediciones estándar de $80 USD y las versiones de $100 USD estará determinada, en gran medida, por la cantidad de fans ocasionales que deciden hacerse con su copia del juego gracias a la campaña de marketing que Rockstar Games pondrá en marcha en verano.

Según el experto, el precio pudo ser el factor principal por la que muchos jugadores reservaron la Ultimate Edition, pues remarca que la diferencia entre $80 USD y $100 USD es relativamente pequeña, aunado al hecho de que la versión más completa incluye mucho contenido adicional.

Finalmente, Karl Kontus concuerda con Strauss Zelnick al decir que es difícil predecir cómo se traducirán las reservas a ventas finales. Él cree que una gran parte de las preventas se concentrarán al inicio, y especula que la nueva entrega de la serie podría despachar alrededor de 25 millones de copias durante su lanzamiento.

La Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI incluye mucho contenido adicional, como trajes, coches y más

Pero dinos, ¿ya reservaste el juego? ¿Cuál edición compraste? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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