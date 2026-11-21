LO QUE DEBES SABER:

El rapero Waka Flocka Flame criticó a los jugadores mayores de 35 años que juegan GTA 6 y los llamó “ patéticos”

Los comentarios del rapero provocaron reacciones negativas, sobre todo porque su música forma parte de la banda sonora del juego

Sus detractores tacharon a Waka Flocka Flame de hipócrita, señalando su propia afición por Pokémon y las cartas coleccionables.

Los personas defendieron su derecho al entretenimiento y a jugar para relajarse

Millones de jugadores de todas las edades ya están disfrutando Grand Theft Auto VI (GTA 6); sin embargo, hay personas que creen que el título de Rockstar Games sólo es una pérdida de tiempo. El rapero Juaquin James Malphurs, mejor conocido como Waka Flocka Flame, se ganó el odio de la comunidad en días recientes, pues criticó a los jugadores mayores de 35 años que destinarán parte de su tiempo a la nueva entrega.

El músico publicó un video que rápidamente se hizo viral debido a sus controvertidas declaraciones. Desde su perspectiva, los hombres de más de 35 años que disfrutarán GTA 6 son “patéticos”, pues deberían estar ganando dinero en lugar de jugar videojuegos.

La comunidad no fue indiferente a las declaraciones de Waka Flocka Flame, sobre todo ya que su música forma parte de la banda sonora de GTA 6. Por ello, llenaron las redes sociales con críticas hacia el rapero.

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Waka Flocka Flame criticó a los jugadores por perder su tiempo con GTA 6

A pocos días de su estreno, GTA 6 ya se convirtió en el producto de entretenimiento más exitoso de la historia. Take-Two Interactive confirmó que el juego vendió 32.5 millones de copias en su fase de preventas y que generó $4 mil millones de dólares en sus primeras 24 horas. Asimismo, sabemos que más de la mitad de los jugadores de XBOX y PlayStation en Estados Unidos disfrutaron el título en su debut, con un promedio de 8 horas de juego en el primer día.

Desde la perspectiva de Waka Flocka Flame, muchos jugadores sólo están desperdiciando su tiempo con el juego de mundo abierto. El rapero compartió un video en sus redes sociales el pasado 19 de noviembre, justo el día en que GTA 6 debutó en las consolas de Sony y Microsoft.

Su mensaje generó polémica, pues criticó a todos los jugadores mayores de 35 años que destinarán parte de su tiempo libre a la historia de Lucía Caminos y Jason Duval. Waka Flocka considera que los fans mayores son “patéticos”, pues deberían usar su tiempo libre para hacer dinero y “ganar” en la vida.

“Ustedes no están tratando de ganar, hermano. ¿Están todos jugando a GTA VI, colega? Todos ustedes son patéticos", afirmó el rapero en su controversial video.

Waka Flocka cuestionó cómo los adultos mayores de 35 años usan su tiempo, pues cree que no deben priorizar el entretenimiento sobre su salud financiera. “Ustedes, cabrones, están jugando GTA 6, hermano. No están ganando dinero, tío”, agregó el músico.

Como era de esperarse, sus comentarios fueron mal recibidos por toda la comunidad aficionada a los videojuegos, que esperó más de 13 años para poder disfrutar el nuevo juego de Rockstar.

Waka Flocka se ganó las críticas de la comunidad tras sus comentarios sobre GTA 6

Waka Flocka Flame calls out adults over 35 planning to play GTA 6, saying they should be focused on winning in real life instead.



“Y’all ain’t tryna win, 35 year old plus playing GTA 6, pathetic.”



(🎥Waka Flocka Flame/Instagram) pic.twitter.com/TyEKyTB21z — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) November 20, 2026

Jugadores y fans de GTA arremetieron contra Waka Flocka Flame

Muchos jugadores señalaron a Waka Flocka Flame por intentar arruinar la diversión de otros. Afirmaron que el rapero es un hipócrita, pues sus canciones está en GTA 6 y se beneficia de los jugadores que critica. Otros consideran que sus comentarios no tienen sentido, pues recordaron que el músico tiene 40 años y es un aficionado de Pokémon.

De hecho, muchos de sus detractores compartieron imágenes donde se ve a Waka Flocka Flame con cartas coleccionables de la franquicia, en las que invirtió tiempo y dinero. Asimismo, lo señalaron por tener ideas poco maduras y criticar lo que otras personas hacen con su tiempo libre.

“¿Un tipo grabándose para redes sociales mientras maneja, tratando de regañar a gente adulta por lo que hacen en su tiempo libre? Ay, hombre, ve a sentarte a otro lado y ocúpate de tus asuntos. Y mientras te metes en los asuntos de otros, abróchate el cinturón", afirmó un jugador molesto.

Jugadores respondieron a Waka Flocka Flame y defendieron su derecho al entretenimiento

Muchos jugadores defendieron su derecho a entretenerse y argumentaron que trabajan largas jornadas, y que los videojuegos son muy importantes en sus vidas, ya que son su forma de relajarse.

“Hermano, hay hombres que trabajan muchísimas horas, y jugar es su manera de relajarse y mantener la cordura. La presión de la vida, el jefe encima de ellos, las expectativas delirantes de la esposa, jaja. El juego es cómo mantiene la cordura... Deja que ese hombre juegue su juego”, afirmó otra persona en las redes sociales.

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