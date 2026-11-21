LO QUE DEBES SABER:

Lawrence Sullivan, conocido como el Joker de Florida, amenazó con demandar a Rockstar Games por $10 MDD debido a un personaje de GTA 6 parecido a él

A pesar del conflicto inicial, Sullivan confirmó su participación oficial en GTA 6, como actor de voz del personaje inspirado en su imagen

Sullivan celebró su aparición en GTA 6 y mandó un mensaje a sus detractores

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ha estado rodeado de muchas polémicas, pero pocas tan extrañas como la protagonizada por Lawrence Sullivan, mejor conocido como el Joker de Florida. Por si no lo recuerdas, el creador de contenido amenazó a Rockstar Games con una demanda millonaria, ya que un personaje del primer trailer del juego luce idéntico a él.

El Joker de Florida es conocido por su rostro lleno de tatuajes y su singular apariencia, inspirada en el icónico villano de DC. Efectivamente, Rockstar creó a un personaje basándose en su imagen, así que Sullivan no dudó en exigir $2 millones de dólares, cifra que posteriormente ascendió hasta $10 millones de dólares.

Ahora que GTA 6 está disponible, el Joker de Florida dejó atrás todos sus conflictos con el estudio, pues confirmó que aparece y trabajó oficialmente en el título de mundo abierto. En las redes sociales, Sullivan presumió su logro y mandó un mensaje a quienes dudaron de él.

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¿Quién es el Joker de Florida y por qué amenazó con demandar a Rockstar Games?

El conflicto entre Lawrence Sullivan y Rockstar Games inició el 5 de diciembre de 2023, poco después de que la compañía liberará el primer trailer de GTA 6. En él, apareció un personaje claramente inspirado en el Joker de Florida, quien se hizo famoso por su apariencia basada en el archienemigo de Batman y por sus múltiples arrestos, que se hicieron virales en las redes sociales.

Al verse en el trailer de GTA 6, Sullivan publicó un video en TikTok en el que afirmaba que Rockstar le había “arrebatado la vida” y que necesitaba negociar por el uso no autorizado de su imagen, Afirmó que se conformaba con $2 millones de dólares o, de lo contrario, iniciará un conflicto legal en contra de la desarrolladora.

Rockstar se mantuvo en silencio y muchos le recomendaron al Joker de Florida olvidarse de la parodia. Incluso, Roger Clark, actor de voz de Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2, le mandó un mensaje para recordarle que el estudio estaba muy bien blindado legalmente. Su caso hizo que se volviera a hablar de la demanda fallida de Lindsay Lohan contra Rockstar por GTA V.

Sin embargo, el Joker de Florida no se dio por vencido y exigió un pago de $10 millones de dólares por su imagen. Incluso, amenazó con ayudar a Arion Kurtaj, el hacker de GTA 6, a escapar para hacer otro ataque. Posteriormente, redujo la cantidad exigida a sólo $50,000 USD y le pidió a Rockstar una oportunidad para promocionar el juego, con la promesa de que no habría demandas de por medio.

Luego de años de amenazas y conflictos con el estudio, el Joker de Florida reapareció en sus redes sociales con novedades sobre GTA 6. Recientemente, compartió un video donde confirma que cumplió su sueño y que oficialmente aparece en los créditos del juego.

El conflicto entre el Joker de Florida y Rockstar Games llegó a su fin

El Joker de Florida celebró su aparición en GTA 6

Los jugadores de GTA 6 se llevaron una sorpresa al ver que el personaje inspirado en el Joker de Florida aparece en el juego y, además, que es el propio Sullivan quien le da voz. Se le puede ver en las calles de Leonida como un NPC conflictivo que pelea contra otros personajes no jugables, así que en ocasiones es arrestado por la policía.

Además, los fanáticos de la franquicia comprobaron que efectivamente Sullivan aparecen en los créditos de GTA 6. El Joker de Florida publicó un video en sus redes sociales para celebrar que trabajó en el juego y mandar un mensaje a sus detractores.

“¿Qué tal? Soy su amigo el Joker de Florida, actor de voz oficial del juego GTA 6. Durante los últimos 3 años mucha gente decía que no iba a estar en el juego... pero ahora es el momento de que se jodan”, afirmó Sullivan.

El Joker de Florida es uno de los NPC de GTA 6 y tiene la voz de Sullivan

Rockstar actually hired Florida Joker to play his character in GTA 6, and he’s included in the credits.



He’s part of the local population in the game and can be seen fighting another NPC in a social media clip, which led to his arrest. pic.twitter.com/vCEifONSRM — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 20, 2026

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