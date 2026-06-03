Jojo’s Bizarre Adventure es un manga que ganó mucha popularidad en Occidente gracias, en gran medida, a su exitosa adaptación al anime. Mientras los fans esperan noticias sobre los nuevos episodios de la última temporada del show animado, parece que la franquicia se prepara una vez más para regresar al mundo de los videojuegos.

La serie de cómics japoneses creada por el mangaka Hirohiko Araki no es ajena al gaming, pues a lo largo de su historia tuvo numerosos juegos. Si bien los hay mejores y peores, es innegable que la mayoría de estos proyectos supieron trasladar el estilo extravagante de la obra original a un medio interactivo.

Ahora, una filtración reciente adelanta que la franquicia tendrá un nuevo relanzamiento. En caso de que la información sea precisa, uno de los títulos más criticados volverá con un port para consolas y PC.

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Filtran JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven R para PS5, Xbox, Nintendo Switch y PC

El título al que nos referimos es, nada más y nada menos, que JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven, un videojuego de lucha en 3D que vio la luz del día en aquel lejano 2016. Quizás con el objetivo de conmemorar su 10.° aniversario, Bandai Namco prepararía una nueva versión para las plataformas modernas.

Recientemente se descubrió que un port del videojuego desarrollado originalmente por CyberConnect2 apareció clasificado en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. La lista indica que estará disponible para Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC y PlayStation 5.

Es destacable que esta supuesta nueva versión lleva como nombre JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven R, lo que crea un paralelismo con otro título de peleas que regresó hace un par de años. Hablamos de All Star Battle R, un relanzamiento del clásico de PS3 que incluyó personajes adicionales, nuevos modos de juego, mejoras de calidad de vida y cambios sustanciales en las mecánicas.

La información presente en la junta de clasificación brasileña es muy escueta, así que se desconoce cuál sería el nuevo contenido o los ajustes del port. Tampoco hay información sobre una posible fecha de lanzamiento, pero cabe la posibilidad de que el proyecto se anuncie oficialmente en el Summer Game Fest 2026 u otra presentación del verano.

Ni Bandai Namco ni CyberConnect 2 se han pronunciado sobre la existencia de este port, por lo que debemos tomar esta supuesta filtración con pinzas.

Filtran JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven R, una posible versión mejorada el juego de lucha

Uno de los peores juegos de Jojo’s podría volver con un port

Mientras tanto, vale la pena recordar que la versión original de JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven debutó el 28 de junio de 2016 en exclusiva para PS3 y PS4. El título de lucha presenta una historia totalmente original que reúne a los protagonistas y villanos más icónicos de todas las etapas de la franquicia: desde Jotaro Kujo de Stardust Crusaders hasta Jolyne Cujoh de Stone Ocean.

El videojuego de Bandai Namco cuenta con un roster de más 50 personajes, cada uno con habilidades y poderes que recuerdan a sus contrapartes del anime y manga. A diferencia de All Star Battle, esta entrega presenta combates por equipos en arenas 3D que se pueden explorar con relativa libertad.

Aunque JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven fue del agrado de algunos fanáticos gracias a su campaña que tuvo la supervisión de Hirohiko Araki, recibió críticas muy negativas debido a su jugabilidad aburrida y mecánicas repetitivas. En este momento posee una calificación mediocre de 61 en Metacritic.

En caso de que la versión mejorada sea una realidad, es probable que los desarrolladores apliquen ajustes y cambios para corregir los problemas de la obra original. También cabe la posibilidad de que se incluyan más personajes, tal como sucedió con All Star Battle R de 2022.

JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven recibió muchas reseñas negativas y tiene una calificación de apenas 61 en Metacritic

Esta noticia llega en un momento de tristeza y decepción para los fanáticos de la franquicia. A pesar de que el primer episodio de Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run se estrenó en Netflix el pasado 19 de marzo de 2026, la plataforma de streaming confirmó que el segundo capítulo se emitirá hasta otoño.

Pero dinos, ¿te animarás a darle una segunda oportunidad a este juego en caso de que tenga un port para consolas y PC? Déjanos leerte en los comentarios.

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