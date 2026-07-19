La inspiración puede llegar de donde menos lo esperas, solo basta mirar a tu alrededor y echar a volar tu imaginación. Eso le pasó a JOJOJOJOsoft, un desarrollador independiente que convirtió el amor que le tiene a su esposa en terror puro.

El creador de Billy the Hero encontró inspiración en el lugar menos esperado: su esposa dormida. El desarrollador utilizó fotografías de su pareja tomadas desde distintos ángulos para crear una inquietante criatura que, aunque recuerda a los monstruos de otros juegos de terror, posee una perspectiva única desde los ojos de su pareja. Lo más curioso es que documentó el proceso y compartió varias imágenes que muestran cómo obtuvo el resultado final.

Billy The Hero es un RPG por turnos con temática de fantasía oscura, esto quiere decir que, aunque su juego no es propiamente de terror, busca incluir monstruos y otros seres aberrantes como poderosos enemigos. Para darle un toque más cercano a sus monstruos, JOJOJOJOsoft intenta que sus creaciones lleguen a él de forma natural y espontánea. Por esa razón, pensó en usar fotos de su esposa mientras dormía, porque, de estar despierta, su pareja haría lo posible por posar con su mejor ángulo.

Para lograr el aspecto deseado del jefe en cuestión, el director del juego hizo un fotomontaje con múltiples tomas, ajustó la iluminación y decidió pasar las fotografías a escala de grises. Posteriormente, agrego sangre, venas, tendones y todo tipo de partes del cuerpo que pudieran generar repulsión. Eso sí, el creador disimuló algunas partes con píxeles para no excederse.

JOJOJOJOsoft asegura que, para crear una bestia de ese calibre, necesitó 20 años, el tiempo que lleva casado con su esposa. También asegura que su pareja estará muy orgullosa de ver el resultado final.

El desarrollador independiente también mostró otro ejemplo de su inspiración para sus criaturas, en este caso las sobras de su comida en un KFC local.

¿Qué te parece este proceso creativo? ¿Has usado este método? No olvides pasar a la caja de comentarios y comparte tus respuestas, queremos leerte. Si quieres saber más sobre juegos independientes, puedes visitar esta página.

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