Fortnite lo hizo de nuevo y se convirtió en el centro de atención gracias a su evento de verano Hot Bat Summer. Esta colaboración con DC Comics incluye nuevo contenido como sprites, armas, recompensas y por supuesto, nuevos skins para Batman, Catwoman, Harley Quinn y Poison Ivy.

La polémica surge con los nuevos atuendos, Ivy botánica y Harley veraniega, ya que presumen sus estilizados cuerpos con trajes de baño más atrevidos de lo habitual. Naturalmente, estos skins han tenido buena aceptación de parte de los jugadores, sin embargo, Epic Games ha limitado su uso a algunos modos con restricción para menores de 13 años.

¿Por qué tienen restricción?

La medida forma parte del sistema de clasificación por edades que Epic Games implementó para el modo creativo dentro de Fortnite. Desde noviembre de 2023, la compañía adapta o limita ciertos cosméticos para cumplir con las clasificaciones de cada experiencia y garantizar que el contenido sea apropiado para los distintos públicos.

Esta decisión es poco habitual, ya que, por un lado, Epic Games permite comprar los atuendos directamente desde la tienda de Fortnite pero su uso no está permitido en todas las experiencias del Battle Royale. Si intentas usar estos trajes, los skins serán reemplazados de forma automática por un avatar predeterminado.

No es la primera vez que Epic limita el uso de skins en modos específicos, anteriormente ocurrió algo similar con el Xenomorfo de Alien y Venom de Spider-Man. En ese caso, la justificación fue su apariencia terrorífica, que puede perturbar la paz de los jugadores más pequeños, pero en el caso de Ivy Botánica y Harley Veraniega, la razón está relacionada directamente con sus atuendos.

Esta situación podría ser el inicio de un ajuste en las políticas de Epic Games al considerar que más skins deberían tener esta limitación. Por el momento la compañía no ha hecho cambios ni modificiaciones que afecten al resto de personajes y atuendos.

Cabe aclarar que estos skins pueden ser usados sin problemas en los modos principales. Si planeas adquirir alguno de estos atuendos, puedes hacerlo en la tienda de Fortnite de forma individual o en bundle hasta el 30 de julio.

¿Qué opinas de este nuevo contenido? ¿Crees que Epc Games tomó una buena decisión al imponer esta restricción? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios. Si quieres saber más sobre Fortine te recomiendo visitar el siguiente enlace.

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