Para bien o para mal, la inteligencia artificial (IA) tiene un montón de aplicaciones en diversos ámbitos, incluso en el sentimental. Hay personas que han aprovechado esta tecnología en forma de chatbots o robots conversacionales para cubrir sus necesidades sociales a tal grado que algunas han formado una relación amorosa. Desafortunadamente para ellos, hay un país que quiere prohibirlo.

Con la popularización de la inteligencia artificial, una de las aplicaciones con más éxito en el público en general son los chatbots, que permiten sostener conversaciones personalizadas con cada usuario, pues están moldeados a ellos y están para ellos todo el tiempo a diferencia de un compañero humano.

Desde luego, para muchos los chatbots son un sueño hecho realidad y las compañías de inteligencia artificial estarían más que dispuestas a ofrecer un servicio con todo lo que sus usuarios quieren ver y todo lo que quieren escuchar, justo como Wallace Corporation promociona a Joi en Blade Runner 2049, pero hay quienes no lo quieren por cuanto puede traer consigo problemas importantes, así que las autoridades chinas ya pusieron manos a la obra y los volvieron ilegales.

Los chatbots amorosos están prohibidos en China

Así como lo lees, las relaciones sentimentales entre la inteligencia artificial y un humano son un amor imposible en China, que busca separarlos cual familia Capuleto interponiéndose entre Romeo y Julieta.

El máximo organismo regulador en la materia, Administración del Ciberespacio de China, promulgó el marco regulatorio Medidas Provisionales para la Gestión de Servicios Interactivos de IA Antropomórfica, que entró en vigor esta semana y que prohíbe a compañías ofrecer servicios de compañía IA chatbot a menores, así como modelos que induzcan dependencia y adicción en adultos.

Naturalmente, en las últimas semanas grandes compañías han hecho algunos ajustes importantes en sus servicios para cumplir con esta nueva nueva normatividad china.

ByteDance eliminó su agente personalizable y las características de usuario de su chatbot Doubao, mientras que Alibaba apagó igualmente las opciones para que el usuario creara su agente personalizado en el chatbot Qwen. Por su parte, Tencent descontinuó la sección de agente de usuario de Yuanbao y NetEase puso fin definitivo a su aplicación de compañía IA Miaoshi.

No es raro que los humanos se enamoren de entidades que no son humanos y aquí hemos tenido la fortuna de contarte de algunos casos y China quiere evitar que esta clase de relaciones se formen con la inteligencia artificial, que aparte empeora el índice de natalidad en aquella región, que va a la baja.

“Sus principales preocupaciones son que estos compañeros de IA, los chatbots de IA con los que las personas establecen relaciones emocionales, van a tener todo tipo de impactos sociales potencialmente negativos y que las personas se van a volver adictas a ellos”, expresó el experto en política IA Matt Sheehan (vía ABC News & Headlines).

China quiere que mejor te olvides de tus novias virtuales (Imagen: Warner Bros. Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures, LEVEL UP)

¿Los chatbots empeoran las vidas de las personas?

Pese a que primera instancia podría parecer un tema trivial o incluso hasta de broma, la verdad es que no lo es y la sobredependencia a la inteligencia artificial puede representar un problema serio para algunas personas a tal grado de desarrollar una dependencia afectiva en exceso que puede causar afectaciones en la vida real no sólo a la persona en sí, sino también a terceros, y es precisamente lo que China quiere evitar.

Hay casos como uno reciente que tuvo lugar en Readfield, Maine, en el que un sujeto llegó a usar ChatGPT 14 horas al día y agredió a su madre y asesinó a su esposa. Un psicólogo involucrado en el caso atestiguó en una de sus declaraciones que el sujeto llegó a creer que su esposa se había vuelto mitad robot.

En cuanto al alcance de estas normas, hoy llama la atención China porque entraron en vigor esta semana, pero no es algo exclusivo de ese territorio. Por ejemplo, en algunas regiones de los Estados Unidos hay regulaciones importantes que van hasta la prohibición de los chatbots a menores de edad.

Por otro lado, la historia nos dice que los gobiernos suelen copiar las estrategias de otros, así que no dudamos que estas medidas chinas terminen tarde o temprano implementadas en otros países.

¿Qué opinas de las nuevas regulaciones chinas en torno a los chatbots IA? Cuéntanos en los comentarios.

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