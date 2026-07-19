Street Fighter 6 es uno de los juegos de pelea más exitosos de los últimos años y es natural que Capcom aproveche su popularidad para vender todo tipo de productos relacionados con la franquicia.

Juguetes, peluches, stickers, ropa y todo tipo de accesorios se pueden encontrar en tiendas físicas y en línea, pero Capcom acaba de anunciar un nuevo producto para que huelas como tus personajes favoritos.

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Se trata de 3 esencias para inspirarte mientras juegas en tu cuarto y están diseñadas según el estilo de cada personaje. Optimal Stock Action (Ingrid), Perfect Hit Confirm (Juri) y Unpunishable Poke (Ed), son los nombres de las primeras fragancias que acompañan el lanzamiento de Gaming Fragrance.

Esta línea de perfumes ambientales nace de la colaboración entre la marca japonesa CODE Meee y Capcom. Según la información del portal oficial, cada esencia se podrá conseguir a cambio de 6.850 yenes, lo que equivale a $42 USD. Cada paquete incluye un difusor de madera y un aceite aromático según el personaje que elijamos.

Las fragancias tiene características únicas y están enfocadas a los jugadores competitivos. Por ejemplo, Ingrid está diseñada para mejorar la gestión de recursos y saber cómo usarlos; combina toronja, hojas verdes, rosas, jazmín, cedro, ámbar y almízcle. Por otro lado, Juri ayuda a confirmar golpes de forma certera y mezcla frambuesa, fruta de la pasión, violeta, arándano, fresa y almizcle. Y finalmente, Ed te motiva a buscar un counter sin miedo a ser castigado; la combinación incluye bergamota, clavo, hierbabuena, romero, vetiver y ámbar.

La forma de utilizar estas esencias es muy sencilla, basta con agregar de 3 a 4 gotas en el difusor de madera y repetir este proceso cuando el aroma pierda fuerza. Según la descripción, cada frasco rinde hasta 30 usos.

¿Qué te parece este nuevo producto? ¿Qué otros personajes te gustaría que incluyeran en esta línea de fragancias? No olvides dejar tus respuestas en la caja de comentarios.

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