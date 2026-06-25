Es fácil caer en la trampa y creer que los videojuegos que se ofrecen gratis en las promociones especiales de las tiendas de PC y consolas son de mala calidad. Si bien es cierto que la mayoría de los títulos que los jugadores pueden conseguir sin costo son experiencias independientes o de bajo presupuesto, en algunas ocasiones es posible encontrar auténticas joyas ocultas que valen mucho la pena.

Precisamente, los jugadores tendrán un nuevo pretexto para crear una cuenta en la Epic Games Store. Y es que la plataforma de Tim Sweeney acaba de actualizar su librería de juegos gratuitos, además de que dio a conocer las propuestas que se podrán obtener sin gastar un centavo durante la próxima semana.

Hay noticias emocionantes para los fanáticos de los metroidvania tipo Hollow Knight y los entusiastas de los beat ‘em up con personajes atractivos. Y como siempre, recordamos que estas promociones únicamente estarán disponibles por tiempo limitado, así que es importante prestar atención a las fechas.

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Voidwrought y RollerCoaster Tycoon 3 ya están disponibles gratis en PC

Aunque está lejos de igualar la popularidad de Steam, la Epic Games Store se hizo de un hueco en la comunidad gracias a su campaña de juegos gratuitos. Cada jueves, todos los usuarios sin excepción pueden canjear y conservar para siempre 2 o más títulos para PC.

En esta ocasión, los jugadores que tengan una cuenta activa tendrán la oportunidad de conseguir gratis Voidwrought, un metroidvania en 2D; y RollerCoaster Tycoon 3, un simulador de construcción de parques de diversiones. Ambas propuestas ya están disponibles y se pueden reclamar en la tienda de PC.

Esta promoción permanecerá vigente del 25 de junio al 2 de julio de 2026, así que estamos ante la última tanda de regalos del mes. Después de la fecha límite, los 2 juegos regresarán a su precio habitual y los jugadores que deseen adquirirlos tendrán que pagar por ellos.

Sin duda, el obsequio más llamativo de esta semana es Voidwrought, un metroidvania infravalorado que indiscutiblemente toma mucha inspiración de uno de los mayores exponentes del género: Hollow Knight. Al igual que la obra de Team Cherry, este proyecto indie es una aventura en 2D que combina plataformas y acción.

El título de Powersnake promete ofrecer controles de movimiento fluidos, más de 70 de enemigos únicos, 11 jefes especiales y un extenso mapa lleno de tesoros, objetos ocultos y demás secretos. Los jugadores podrán equiparse con almas y reliquias para personalizar su estilo de combate.

Voidwrought es un metroidvania que está muy basado en Hollow Knight, uno de los mejores indie

Voidwrought tiene una puntuación promedio de 76 en Metacritic y reseñas mayormente positivas en Steam, así que recomendamos a los jugadores recurrir a la Epic Games Store para conseguirlo gratis mientras aún sea posible.

El segundo obsequio semanal de la tienda de PC es RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, un simulador en el que los fanáticos deben construir y gestionar un gigante parque de diversiones, lo que es más difícil de lo que parece. En efecto, es necesario administrar las finanzas, los servicios, el personal y mucho más.

Este título de estrategia de Frontier Developments y Atari incluye todo el contenido adicional, así que es la mejor oferta.

RollerCoaster Tycoon 3 permite a los jugadores construir sus parques de diversiones de ensueño

Epic Games Store regalará River City Girls 2 y I Have No Mouth, and I Must Scream

Los jugadores que se quedaron con ganas de más estarán contentos de saber que la tienda de PC ya dio a conocer los videojuegos que tendrán 100% de descuento y se podrán conseguir de forma gratuita a partir de la siguiente semana. Y sí, otra vez estamos ante un par de experiencias muy diferentes entre sí.

El primer juego que se podrá reclamar gratis del 2 al 9 de julio de 2026 es River City Girls 2, un beat ‘em up protagonizado por las waifus Misako y Kyoko. Una vez más se trata de un videojuego de acción inspirado en los clásicos de arcade, así que el objetivo principal es recorrer múltiples escenarios repletos de enemigos y jefes especiales.

Este proyecto de WayForward recibió reseñas muy positivas en Steam, por lo que en definitiva vale la pena tenerlo en la mira y reclamarlo gratis tan pronto se ponga en marcha la promoción de la Epic Games Store.

Finalmente, a partir de la siguiente semana también será posible conseguir I Have No Mouth, and I Must Scream, una inquietante novela visual inspirada en el relato homónimo de Harlan Ellison. Esta aventura narrativa presenta un total de 5 personajes jugables.

River City Girls 2 estará disponible gratis en la Epic Games Store

A continuación, compartimos una lista con todos los juegos gratuitos de la tienda de PC:

Voidwrought ― Disponible del 25 de junio al 2 de julio de 2026

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition ― Disponible del 25 de junio al 2 de julio de 2026

River City Girls 2 ― Disponible del 2 al 9 de julio de 2026

I Have No Mouth, and I Must Scream ― Disponible del 2 al 9 de julio de 2026

Pero dinos, ¿qué opinas de los regalos? Comparte tu opinión en los comentarios.

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