Un matrimonio está en serios aprietos económicos por culpa de Roblox, el popular juego que reúne a millones de personas diariamente. Lo que pasa es que su hijo, de sólo 11 años, se gastó a escondidas los ahorros familiares en tarjetas de regalo de Roblox.

En un descuido, el joven jugador gastó miles de dólares en Robux, la moneda virtual del videojuego. La pareja hizo de todo con la esperanza de poder recuperar el dinero de alguna forma, pero fue imposible. Su caso se hizo viral y generó un intenso debate por varias razones.

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Jugador de 11 años gastó todos los ahorros familiares en tarjetas de Roblox

Hong Jin y Jason Kim, padres del menor, narraron su historia en una entrevista con CTV News. Todo empezó cuando su hijo visitó a su abuela y fueron a un Walmart cercano a buscar algunas cosas. Lo que nadie sabía es que el jugador de 11 años había tomado todos los ahorros familiares para hacer una compra inesperada en la tienda.

Antes de ir con su abuela, el niño tomó a escondidas un sobre lleno de dinero, que sus padres estaban ahorrando como fondo de emergencias. De acuerdo con los detalles, contenía entre $2000 y $3000 USD (entre $34,000 y $51,000 MXN).

Durante la visita al Walmart, el niño fue a ver los juguetes junto con su abuela, pero en cuanto pudo se escapó para ir a la sección de cajas y comprar todas las tarjetas de Roblox que pudo. En total, gastó $2000 USD en 2 compras por valor de $1000 USD.

De esta forma, obtuvo una enorme cantidad de Robux para adquirir contenido dentro del juego y personalizar a su avatar. Sus padres se enteraron de lo ocurrido días después, cuando ya era demasiado tarde.

“Me quedé impactada. Todavía estoy impactada. No puedo creer que un niño pequeño pudiera gastar $2000 USD en Walmart. ¿Cómo es posible que un niño pequeño compre $2000 USD en efectivo y nadie sospeche nada?“, afirmaron sus padres.

Ambos acudieron a la tienda para poner una queja y exigir la devolución de su dinero. Sin embargo, se llevaron una enorme decepción con la respuesta que recibieron por parte de Walmart.

Fan de Roblox se gastó los ahorros familiares en tarjetas de regalo para el videojuego

Una política le impidió a la familia recuperar su dinero

Los hechos, ocurridos en Ontario, Canadá, provocaron una discusión sobre la falta de supervisión por parte de los padres y sobre ciertas políticas de tiendas como Walmart. Al final, Hong Jin y Jason Kim no pudieron recuperar su ahorros, debido a la forma en que se procesan las compras de tarjetas de regalo.

Los padres de familia visitaron la tienda en cuanto se enteraron de todo. Llevaron las tarjetas y los tickets de ambas compras, con la esperanza de recuperar los $2000 USD. Sin embargo, los encargados de la sucursal explicaron que era imposible, pues la venta ya estaba concretada y no había devoluciones.

En declaraciones para CTV News, un representante de la tienda afirmó que estaban en contacto con la familia, pues estaban pasando por una “experiencia difícil”. Sin embargo, enfatizó que un reembolso no es posible, pues no hay restricciones de edad para comprar tarjetas de regalo en la división canadiense de la compañía.

“Nos tomamos muy en serio las preocupaciones de esta índole. Hemos revisado esta transacción y hemos determinado que nuestros empleados aplicaron correctamente nuestro límite de transacción de $1000 USD para tarjetas de regalo”, explicó el portavoz. “No existen restricciones de edad para comprar tarjetas de regalo en Walmart Canadá, aunque los emisores de tarjetas de regalo individuales pueden establecer requisitos, incluidos requisitos relacionados con la edad, para canjear sus tarjetas.”

La familia no pudo recuperar su dinero por políticas sobre la venta de tarjetas de regalo

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