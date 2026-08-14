Los servicios de suscripción ya son una parte clave de la industria del entretenimiento y su modelo de negocio. Dichas iniciativas están lejos de ser económicas, así que lo mejor es aprovechar todos sus beneficios para sacarles el máximo jugo. Precisamente, un popular programa de paga ofrece gratis hasta 9 juegos de PC.

Quizás la parte más emocionante de esta promoción de tiempo limitado es que los videojuegos gratuitos en cuestión estarán disponibles para siempre en sus bibliotecas digitales si los reclaman antes de la fecha límite, una ventaja única que, por ejemplo, brilla por su ausencia en PS Plus y XBOX Game Pass.

En cuanto a la selección de títulos, podrán encontrar experiencias que abarcan todo tipo de estilos y presupuestos. Aunque una vez más nos encontramos ante una lista repleta de propuestas independientes, estamos seguros de que los fanáticos de los soulslike tienen motivos para mirar de cerca esta oferta.

Video relacionado: TOP 5: Más Juegos Gratis (Súper Actualizado)

Steelrising y otros 8 juegos están disponibles gratis en PC

Como dijimos, los regalos llegan cortesía de un popular servicio de suscripción. Hablamos de Amazon Prime, que mensualmente ofrece multitud de juegos gratuitos a todos sus miembros a través de Prime Gaming, un programa complementario que, como su nombre indica, ofrece recompensas adicionales a los fans de los videojuegos.

Si bien Prime Gaming dejó de existir como lo conocíamos y ahora forma parte de Amazon Luna, todos sus beneficios siguen vigentes. Así pues, los suscriptores activos tendrán la oportunidad de reclamar completamente gratis un total de 9 videojuegos durante agosto y más allá.

El obsequio más llamativo de este mes es, sin ningún tipo de duda, Steelrising, uno de los soulslike más originales de la última década. Este proyecto de Spiders y Nacon debutó en 2022 y, en general, tuvo una recepción positiva entre los entusiastas del género y las experiencias retadoras.

A diferencia de Dark Souls y similares, Steelrising presenta un sistema de combate muy ágil, más parecido al de un hack and slash. Todo esto con un toque de rol que permite al jugador personalizar sus estadísticas y estilo de pelea. La ambientación es otro punto sobresaliente, pues la historia sigue a Aegis, una autómata que debe vencer a multitud de robots durante la Revolución Francesa en una versión alternativa del París de 1789.

Si bien este soulslike desarrollado por Spiders es el videojuego gratuito más importante de la próxima alineación de regalos mensuales de Prime Video, los jugadores de PC podrán ampliar su biblioteca digital con otras propuestas que también vale la penar tener bajo el radar.

Por ejemplo, Prime Video regalará Right and Down, un roguelike de cartas; Pyramids and Aliens: Escape Room, un título de resolución de acertijos en el que hay que intentar escapar y descubrir los secretos de una pirámide; y Airship: Kingdoms Adrift, un videojuego de estrategia y rol.

Prime Gaming regala Steelrising y otros 8 videojuegos gratuitos de PC

Así se pueden reclamar los 9 videojuegos gratuitos de Prime Gaming

Para ganar el derecho de obtener de forma gratuita estos juegos, hay una serie de requisitos a tener en cuenta. Lo más importante, obviamente, es tener una suscripción activa en Amazon Prime. Debido a que el servicio es uno de los más populares gracias a sus envíos gratuitos y su catálogo de Prime Video, es probable que ya lo tengan contratado.

Otro punto a considerar es que los videojuegos se ofrecen gratis a través de códigos que se deben reclamar en GOG, la Epic Games Store, la Aplicación de Amazon Games y otros launchers de PC. Naturalmente, es obligatorio poseer una cuenta en cualquiera de estas plataformas para reclamar los obsequios.

Debido a que los juegos gratuitos son códigos que se canjean en dichas tiendas, los regalos no están atados a la suscripción de Prime Gaming. En pocas palabras, es innecesario mantener la membresía para conservar el acceso a los títulos una vez que se reclaman en el launcher correspondiente.

A continuación, compartimos la lista completa de juegos de PC que se ofrecerán sin costo adicional durante agosto de 2026:

Right and Down (GOG) ― Ya disponible

Hiveswap Friendsim (GOG) ― Ya disponible

Pyramids and Aliens: Escape Room (GOG) ― Ya disponible

Airship: Kingdoms Adrift (Epic Games Store) ― Ya disponible

Steelrising (Epic Games Store) ― Ya disponible

Royal Romances: Forbidden Magic (3P) ― 20 de agosto de 2026

Spray Paint Simulator (App de Amazon Games) ― 20 de agosto de 2026

Havendock (App de Amazon Games) ― 27 de agosto de 2026

Clash: Artifacts of Chaos (Epic Games Store) ― 27 de agosto de 2026

Esta es la primera vez en mucho tiempo que Prime Gaming se saltó una semana completa, pues no se ofreció algún videojuego gratuito durante los compases iniciales de agosto. Afortunadamente, los jugadores aún están a tiempo para reclamar algunos de los regalos que se anunciaron durante julio.

Amazon Prime Gaming ofrecerá un total de 9 videojuegos gratuitos durante agosto de 2026

Pero dinos, ¿planeas jugar Steelrising u otro título de la lista? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre videojuegos gratuitos y visita esta página para encontrar todo lo relacionado con Prime Gaming.

Video relacionado: Amazon tenía dinero infinito y aún así fracasó en gaming

Fuente