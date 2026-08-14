Los fanáticos de Nintendo ya están preparando su cartera, pues en cuestión de días Switch 2 subirá de precio por culpa de la crisis de memoria. La compañía japonesa no es la única que ha aumentado el costo de su hardware, pues Sony y XBOX también tuvieron que hacerlo con PS5 y Series X|S.

Los jugadores creen que Nintendo ha sido mucho más transparente, en comparación con sus competidor, respecto a los ajustes de precio en sus productos. Muestra de ello es una advertencia que la compañía hizo sobre Switch 2 de manera pública en algunas tiendas.

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Nintendo advierte sobre el aumento de precio de Switch 2 en tiendas

A partir del próximo 1.° de septiembre, Switch 2 será $50 USD más caro en regiones como Estados Unidos y Canadá. Asimismo, tendrá un aumento similar en diversos países de Latinoamérica y Europa, así que es un ajuste que afectará las carteras de prácticamente todos los fanáticos de Nintendo.

A pesar de que se trata de una pésima noticia, algunos jugadores están agradecidos con la transparencia de Nintendo. ¿La razón? La compañía advierte sobre el próximo ajuste de precio de la consola en quioscos promocionales de Switch 2, ubicados en diversas cadenas de minoristas,

“El precio sugerido del sistema Switch 2 incrementará el 1.° de septiembre", dice un aviso que aparece en las pantallas de los quioscos, donde los jugadores pueden probar varios juegos de la consola.

La comunidad de reddit considera que el aumento de precio en las consolas es terrible, pero también cree que la estrategia de Nintendo para notificarlos es la mejor. Muchos reconocieron el hecho de que la compañía avisó con meses de anticipación sobre el ajuste de precio y, además, advierte sobre él directamente en las tiendas.

“Definitivamente no me esperaba que una empresa de varios millones de dólares hiciera algo así. Las otras empresas grandes subieron sus precios casi de inmediato, y además los aumentos fueron considerables”, afirmó un fan de Nintendo.

Otros jugadores creen que PlayStation y XBOX deberían ser igual de transparentes y advertir sobre los incrementos de precio de sus productos de la misma forma. Por supuesto, también hubo críticas hacia Nintendo, pues muchos ven el aviso como una forma de generar urgencia de comprar un Switch 2 antes de que suba de precio.

“Los aumentos de precio nunca caen bien. Pero sí les doy crédito por avisarle a la gente con el mayor margen de tiempo posible”, aseguró otro fan con un sentimiento agridulce.

Nintendo advierte sobre el aumento de precio de Switch 2 en tiendas minoristas

¿Cuánto costará Switch 2 cuando aumente de precio?

Como lo mencionamos, Nintendo aumentará el precio de Switch 2 en $50 USD. Esto significa que la consola híbrida pasará de costar $449.99 a $499.99 USD. En diversos países Latinoamérica y Europa, el ajuste de precio será equivalente.

En el caso concreto de México, Switch 2 pasará de costar $13,599 MXN a $13,999 MXN, lo que significa que habrá un aumento de $400 MXN. Es importante destacar que este ajuste de precio no afectará a los juegos de la consola ni a otros productos de Nintendo. Desafortunadamente, parece que no será el último.

Toda la industria de tecnología de consumo está sufriendo por la crisis de memoria, provocada por la demanda en los centros de datos de inteligencia artificial. Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, aseguró que vigilan de cerca el panorama, pero que no pueden descartar del todo más aumentos de precio en Switch 2.

Switch 2 podría encarecerse aún más en el futuro por la crisis de memoria

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Nintendo Switch 2.

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