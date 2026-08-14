Call of Duty: Modern Warfare 4 viene con fuerza y su Beta iniciará muy pronto en PS5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Como ya es costumbre, Activision dejará a la comunidad disfrutar el modo multijugador de la nueva entrega, pero en esta ocasión habrá una sorpresa para quienes prefieren jugar en solitario.

Por primera vez, una Beta de la franquicia incluirá un vistazo a la campaña. Sin duda, esto hará que más jugadores se unan a la prueba y experimenten ambos componentes del esperado shooter, que se desarrollará durante una intensa guerra en la península de Corea.

Activision reveló esta mañana todo el contenido que ofrecerá en la Beta de acceso anticipado, en la prueba abierta para consolas y PC, así como lo que mostrará en el próximo Call of Duty: NETX, evento con noticias sobre Modern Warfare 4.

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¿Qué incluirá la Beta de Call of Duty: Modern Warfare 4 en consolas y PC?

La primera fase de la prueba de Call of Duty: Modern Warfare 4 se llevará a cabo del 21 al 25 de agosto, y estará disponible para los usuarios de PS5, XBOX Series X|S y PC. Esta parte de la Beta está dirigida a quienes ya preordenaron el título en cualquiera de las plataformas mencionadas.

Por primera vez en la historia, una Beta de la franquicia dará acceso a una misión de la campaña para un jugador. Los participantes podrán disfrutar Entrenched, donde seguirán a un pelotón de soldados surcoreanos para cumplir un peligroso objetivo. La misión permitirá probar parte del arsenal, conocer las mecánicas de movimiento y utilizar al menos un vehículo.

La experiencia principal será el modo multijugador, que tendrá 6 mapas disponibles: Rooftops, Silkworm, Transit 213, Cachette, Lotus y Kill Block. También habrá una extensa variedad de modos de juego, tanto nuevos como clásicos muy queridos. Abajo está la lista:

Team Deathmatch

Domination

Hardpoint

Kill Confirmed

Inflation

Search & Destroy

Kill Block 10v10

Gunfight 3v3

Mobility Course

La Beta abierta será del 28 de agosto al 1 de septiembre y los jugadores de Switch 2 podrán unirse a la acción de las partidas. Durante estos días, Activision ofrecerá el mismo contenido de la primera fase, más algunos mapas y modos adicionales.

Lithium se unirá a la alineación de mapas, mientras que Ground War será la nueva experiencia de combate a gran escala. También se añadirá el modo Hijack y el mapa Zodiac para Warzone.

Participantes de la Beta podrán disfrutar una misión de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4

¿Qué esperar del próximo Call of Duty: NEXT?

El 21 de agosto, poco antes del inicio de la Beta, se llevará a cabo el nuevo Call of Duty: NEXT. El evento de Activision ofrecerá un vistazo más profundo al modo multijugador, con partidas 6 vs 6 en diversos mapas. También se presentará jugabilidad de Kill Block y su acción desenfrenada con enfrentamientos de 10 vs 10.

La presentación también tendrá sorpresas para los fanáticos de los Battle Royale, pues se dará el primer vistazo a Zodiac, mapa que se incluirá en la Beta. Desarrolladores de Infinity Ward estarán presentes para hablar de las novedades más importantes de Call of Duty: Modern Warfare 4 a nivel general.

Los creativos compartirán todas las detalles sobre el contenido que ofrecerá el FPS en su estreno y mostrarán Mobility Course, un mapa de entrenamiento. Los fans deben estar pendientes de la transmisión, pues habrá regalos y códigos para la primera fase de la Beta.

Call of Duty ofrecerá mucho contenido en su Beta y en su próximo evento

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