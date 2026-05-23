La historia de WheeledGamer demuestra que los videojuegos son para todos y que no hay barreras para disfrutarlos. Luego de sufrir un accidente hace años, el jugador quedó paralizado y sin movilidad en sus brazos. Sin embargo, eso no lo alejó de su entretenimiento y su saga favorita: Call of Duty.

En su canal de Twitch y Youtube, WheeledGamer ha demostrado sus habilidades en Warzone gracias a un control especial que manipula con la boca. Su talento para el Battle Royale lo ha impulsado como creador de contenido, pero encontró un obstáculo inesperado recientemente.

Lo que pasa es que Activision lo baneó luego de que su control bucal fuera detectado como un intento de trampa por RICHOCHET, el sistema de seguridad de Call of Duty. Con el apoyo de la comunidad, WheeledGamer hizo un llamado al estudio para que levante el castigo, pues se trata de un error que atenta contra la accesibilidad en la industria.

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WheeledGamer fue baneado por usar un control bucal en Call of Duty: Warzone

El streamer ha creado un sólida comunidad en torno a Call of Duty y actualmente tiene más de 230,000 suscriptores en YouTube. Su forma de jugar y su habilidad en Warzone han sorprendido a muchos fans de la franquicia, quienes de forma recurrente disfrutan sus partidas en directo.

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WheeledGamer se llevó una desagradable sorpresa en una de sus transmisiones más recientes, pues fue baneado sin cometer falta alguna. El motivo de la sanción fue el control que le permite disfrutar Warzone.

El jugador usa un mando especial llamado QuadStick, que permite controlar todo tipo de videojuegos por medio de acciones como soplar o succionar aire. La cuestión es que el sistema de seguridad de Call of Duty detectó el control como un dispositivo de terceros modificado, algo que va en contra de las políticas de Activision.

“Se te ha prohibido temporalmente jugar a Call of Duty por usar un dispositivo de modificación de entrada de terceros, en violación de la Política de Seguridad y Cumplimiento de Call of Duty”, dice el mensaje que recibió el jugador al momento de ser baneado.

Un baneo inesperado por las razones equivocadas

WheeledGamer pide ayuda a Activision con el respaldo de la comunidad

“Hoy me han suspendido temporalmente el acceso por usar un ‘dispositivo de modificación de entrada de terceros’. Esto no es hacer trampa. Esto es accesibilidad”, denunció el streamer luego de recibir la mala noticia durante su transmisión.

WheeledGamer le pidió a Activision levantar el baneo, pues el uso de un control especial como QuadStick no debería ser sancionado. Reiteró que la accesibilidad en los videojuegos es muy importante; sin embargo, su solicitud no fue atendida al instante.

Por ello, el jugador tuvo que volver a pedir asistencia en las redes sociales. Se dirigió a Infinity Ward, Treyarch, Raven Software y Sledgehammer Games, estudios que año con año trabajan en nuevas entregas de la saga.

WheeledGamer necesita la ayuda de la comunidad

WheeledGamer recibió el respaldo de la comunidad, pues todos los jugadores concuerdan en que RICOCHET no debería de sancionar el uso de mando especiales para la accesibilidad. Al momento de escribir esto, el streamer aún no ha recibido una respuesta, por lo que sigue baneado.

“Esto no es trampa. Es la única forma en que puedo jugar. Por favor, ayúdenme a llevar esto ante Activision y Call of Duty para que lo revisen. Los dispositivos de gaming adaptativo deberían estar protegidos, no castigados”, escribió el jugador en otro mensaje.

Day 2

I really need help getting this seen.

I’m a paralyzed gamer and I play Call of Duty/Warzone using a QuadStick — an adaptive mouth controller that lets me play by sipping, puffing, and using a chin button.

Today I received a temporary ban for using a “third-party input… pic.twitter.com/be0bh5uvos — WheeledGamer (@Wheeledgamer) May 23, 2026

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