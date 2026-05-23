El final de Destiny 2 es inminente, y eso ha provocado una oleada de críticas hacia Bungie y PlayStation. Los fanáticos quieren que la secuela siga recibiendo más contenido o que las compañías desarrollen Destiny 3.

Sin embargo, un reporte reciente reveló que Bungie en realidad no trabaja en la tercera entrega, pues su meta es enfocarse en Marathon. Los jugadores protestaron recientemente e hicieron un bombardeo de reseñas negativas al shooter de extracción, pues quieren que Destiny siga vivo.

Ahora, un fanático veterano de la saga hizo una petición en Change.org para pedirle a los estudios que hagan realidad Destiny 3. Para sorpresa de todos, la campaña ha recibido mucho apoyo y ha acumulado más de 50,000 firmas.

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Jugadores hacen petición para que Destiny 3 sea una realidad

La última actualización para Destiny 2 llegará el próximo mes, en un contexto lleno de incertidumbre para Bungie. Por un lado, Marathon sigue en picada y el estudio no ha encontrado la fórmula para impulsar su popularidad. Por otro lado, el estudio le generó a Sony una pérdida por deterioro de $765 millones de dólares.

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Los pronósticos para Bungie no son positivos, pues todo indica que habrá despidos importantes luego de la actualización final para la secuela. Mientras tanto, los jugadores exigen que la compañía trabaje en Destiny 3 y deje a un lado Marathon.

Harley Casto, un fan del estudio, recurrió a Change.org para expresar su frustración por lo que está pasando y pedirle a Sony que apruebe el desarrollo de la tercera entrega.

“La franquicia Destiny ha cautivado a millones de jugadores en todo el mundo con su universo inmersivo, su emocionante jugabilidad y su fuerte sentido de comunidad. Sin embargo, con el fin de las actualizaciones para Destiny 2, es hora de dar el siguiente paso y mantener viva esta querida saga. Ese paso es el desarrollo de Destiny 3“, aseguró el jugador.

Casto explicó que toda la comunidad está sedienta de más aventuras donde Bungie pueda explorar nuevos horizontes creativos. Por ello, el desarrollo de Destiny 3 es importante para todos.

Al momento de escribir esto, la petición suma 55,921 firmas de jugadores que también quiere tener en sus manos la tercera entrega. Muchos de ellos argumentan que la franquicia ha sido una especie de “hogar” en el que han convivido con amigos y conocido a nuevas personas.

Miles de jugadores esperan la nueva entrega de la IP

“Juego Destiny desde la Alfa en 2014. He estado aquí en cada expansión, normalmente comprando la versión más cara para poder acceder a todo el contenido cuando salía", afirmó uno de los jugadores que apoyan la petición. “Esta franquicia me ha ayudado a hacer amigos que de otra manera nunca habría conocido y me ha acompañado en momentos muy difíciles de mi vida. No quiero que este universo termine con Destiny 2″.

¿El fin de Bungie está cerca?

PlayStation ha cerrado 6 estudios tan sólo en esta generación, y parece que pronto hará más recortes. Como lo comentamos, se espera una oleada de despidos en Bungie y eso podría dificultar aún más la tarea de rescatar Marathon. Sin duda, el fracaso del shooter de extracción podría ser la sentencia definitiva para el estudio.

La misión del estudio era impulsar la estrategia de juegos como servicio de Sony; sin embargo, fue un rotundo fracaso y ni su experiencia en el sector salvó a PlayStation de varios descalabros.

Bungie camina sobre la cuerda floja y podría caer al precipicio

En la actualidad, Bungie es más un problema que una oportunidad para la marca, así que se especula con su posible cierre. En varias ocasiones, Sony ha demostrado su descontento con la compra del estudio, pues no ha cumplido con las expectativas y ha generado pérdidas millonarias.

Bungie sigue en pie, pero no podemos descartar que tarde o temprano se una a la infame lista donde también están Bluepoint Games, Japan Studio, Firewalk Studios, PixelOpus, Neon Koi y London Studio.

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