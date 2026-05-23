Un reporte encendió las alarmas de la comunidad de PlayStation esta semana, pues un fan alertó sobre una brecha de seguridad en la PlayStation Network. Colin Moriarty, creador de contenido y figura prominente de la industria, denunció el robo de su cuenta, a pesar de tener activada la verificación en 2 pasos y una contraseña sólida.

Moriarty pudo recuperar su cuenta gracias al apoyo de la comunidad y el soporte de PlayStation, pero el proceso fue un auténtico dolor de cabeza. Por ello, prometió que hablaría a profundidad sobre el tema para evitar que otros jugadores fueran víctimas del mismo modus operandi de los atacantes.

En un video reciente, el creador de contenido fue claro y contundente, pues alertó que todos los usuarios de PlayStation están en riesgo. Así que aprovechó su mala experiencia para exigirle a Sony mejoras urgentes de seguridad.

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¿Cómo fue el ataque a las cuentas de PlayStation Network?

Moriarty perdió acceso a su cuenta de PlayStation Network mientras hacía un directo. Luego de vivir una auténtica pesadilla, descubrió que los atacantes lograron tomar el control de su cuenta de una forma bastante ingeniosa, donde la contraseña se vuelve un dato irrelevante.

El presentador del podcast Sacred Symbols confirmó que los atacantes se pusieron en contacto con el servicio al cliente de PlayStation para eludir la autenticación en 2 pasos. Esto fue posible porque tenían en sus manos la información necesaria para hacerse pasar como los dueños legítimos de la cuenta.

Los atacantes usaron ingeniería social para vulnerar cuentas de PlayStation

Para ser exactos, los atacantes tenían la dirección de correo de Moriarty, pero la clave fue la información de compras antiguas, pues de esta forma lograron convencer al servicio de atención al clientes que eran los usuarios de la cuenta.

Moriarty batalló durante 3 horas para demostrar que era el dueño legítimo de la tienda y que atacantes habían burlado las medidas de seguridad de PlayStation.

Nadie está a salvo de los hackeos en la PlayStation Network, advierte una de las víctimas

En la edición más reciente de Sacred Symbols, el afectado confirmó lo que muchos jugadores temían: la vulnerabilidad puede afectar a cualquier usuario de la PlayStation Store. Moriarty afirmó que las contraseñas y la verificación en 2 pasos ya no son suficientes para mantenerse seguro, pues los hackers han encontrado una vulnerabilidad que Sony no ha atendido.

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“Lo único que necesita una persona para acceder a tu cuenta de PSN es tu dirección de correo electrónico, un dato tan básico como la fecha en que compraste un juego y un representante de atención al cliente comprensivo o receptivo en uno de estos centros en el extranjero. Eso es todo”, explicó la víctima.

Moriarty estuvo en contacto directo con los hacker, pues se hicieron pasar por un representante del servicio al cliente de PlayStation justo cuanto intentaba recuperar su cuenta. El creador de contenido alertó que todos los usuarios están en riesgo, pues los atacantes usan ingeniería social y otros métodos para obtener información confidencial.

La víctima denunció que su cuenta fue bloqueada incluso después de recuperarla, pues los atacantes enviaron insultos que activaron las medidas de seguridad de PlayStation. Moriarty pudo desbloquear su cuenta, pero cree otros usuarios no correrán con la misma suerte.

“Sé perfectamente que me beneficié de ventajas que se debían única y exclusivamente a mi posición en la comunidad de PlayStation. Estos privilegios no están al alcance de muchas otras personas”.

Moriarty alertó sobre una vulnerabilidad en la PSN

Advirtió que los blancos favoritos de los atacantes son los creadores de contenido, los coleccionistas y los jugadores con nombres cortos y poco comunes en la PSN.

Colin Moriarty le exige a Sony mejoras de seguridad

El creador de contenido considera que su caso debería ser suficiente para que Sony haga mejoras en la seguridad de la PlayStation Network. Mientras eso sucede, reafirmó que los cambios de contraseña y la activación de la verificación 2 pasos no protegerá a la comunidad.

Moriarty cree que una posible solución es tener una dirección de correo electrónico exclusiva para la PlayStation Network, pues de esta forma se disminuyen los riesgos de que la información llegue a manos de los atacantes y la puedan usar a su favor.

En un mensaje de sus redes sociales, reiteró que su experiencia ayudará a “convencer a Sony de que necesitan hacer esfuerzos serios e inmediatos para asegurar las cuentas de la gente en PlayStation Network”.

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