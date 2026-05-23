Forza Horizon 6 es uno de los juegos más exitosos de 2026 y uno de los mejores lanzamientos que ha tenido XBOX Game Studios en los últimos años. El título de Playground Games rompió récords incluso antes de su debut oficial y, ahora que está disponible para todos, conocemos su verdadero impacto.

Un informe de Alinea Analytics revela algunos de los logros más sorprendentes del juego de carreras a días de su lanzamiento. Las cifras son contundentes y demuestran que Forza Horizon 6 arrasó en ventas, incluso cuando está disponible en XBOX Game Pass.

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Forza Horizon 6 ha vendido cerca de 5 millones de copias y en su éxito en XBOX Game Pass

Playground Games presumió recientemente que su juego de carreras ya superó la marca de 6 millones de jugadores a nivel mundial. Gracias al reporte de Alinea Analytics, sabemos que al menos 3 millones de jugadores lo han disfrutado por medio de XBOX Game Pass Ultimate.

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En cuanto a ventas, la firma de análisis calcula que el título de carreras ha despachado cerca de 4.9 millones de copias a nivel global. Estima que 42% de las ventas fueron en Xbox Series X|S, que acumulan 2.1 millones de copias. Los otros 2.8 millones provienen de Steam.

Gracias a su enorme éxito en dichas plataformas, Alinea Analytics afirma que Forza Horizon 6 generó $325 millones de dólares durante su primera semana en el mercado.

Los pronósticos para el futuro del juego son muy positivos, pues su pico máximo de jugadores en Steam sigue en ascenso y actualmente es de 298,985 usuarios.

Además, aún está pendiente su lanzamiento en PlayStation 5. Forza Horizon 5 es el juego de Xbox con mejores ventas en la consola de Sony, así que se espera que la nueva entrega repita la hazaña. El port aún no tiene fecha de estreno, pero llegará en algún momento de este año.

Algunos logros del nuevo juego de carreras de XBOX

Nuevo contenido y mejoras para el juego de carreras viene en camino

En un comunicado reciente, Playground Games detalló que trabaja en múltiples actualizaciones para el título. Forza Horizon 6 tendrá 2 expansiones en el futuro, así como ajustes en su inteligencia artificial, pues el estudio aceptó que los coches rivales a veces son demasiado rápidos.

El estudio escuchará la retroalimentación de la comunidad para equilibrar la dificultad, mejorar el rendimiento en las GPU AMD, corregir ciertos problemas con el audio y cierres inesperados.

En cuanto al nuevo contenido confirmado, está el Festival Playlist “Welcome to Japan”, así como actualizaciones mensuales con más coches, funciones y eventos adicionales. En julio, el estudio liberará el Italian Passion Car Pack con coches italianos. Posteriormente, a finales de año, llegará el port para PS5.

Habrá Forza Horizon 6 para rato

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