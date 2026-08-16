Uno de los momentos más emocionantes de todo competidor es cuando, después de darlo todo en una partida muy reñida, logras llevarte la victoria contra todo pronóstico. Este momento culminante en el que el jugador desborda emoción al levantarse de su asiento es conocido como pop-off en el mundo de los esports.

Esto fue justo lo que le pasó a Juan “Hungrybox” DeBiedma durante el torneo Supernova 2026, donde perdió el conocimiento segundos después de celebrar una importante victoria.

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Lo que ocurrió no fue casualidad, más bien fue el resultado de un disparo de adrenalina y el desgaste mental dio como resultado este inesperado incidente.

Durante Supernova 2026, el veterano jugador derrotó a SluG en un dramático juego 5, es decir, la partida llegó a las últimas instancias. Al terminar, Hungrybox se levantó de su asiento y su celebración terminó de una manera completamente inesperada: se desmayó frente a los asistentes del torneo.

En el video podemos notar que, al desfallecer, algunos asistentes al torneo reaccionaron rápidamente para auxiliarlo. El incidente también estuvo cerca de provocar un accidente grave con el equipo utilizado durante el torneo, pues Hungrybox cayó muy cerca de uno de los monitores CRT, usados para los torneos de Melee.

just fainted for the second time ever playing melee, AMA



(Won game 5 last stock vs SluG for Top 16) pic.twitter.com/qc4W6fNH8Z — hungrybox (@LiquidHbox) August 8, 2026

¿Cuál fue la causa?

Al notar la reacción y, sobre todo, la preocupación de algunos usuarios al sugerir que Hungrybox puede tener algún padecimiento, el jugador hizo una publicación para dar más detalles de lo que ocurrió.

Según el main Jigglypuff, su estilo de vida ha cambiado y ahora sigue un régimen estricto. Esto incluye ejercicio y una dieta muy estricta que lo ha llevado a perder cerca de 5 kilos. Este cambio de hábitos pudo generar un desajuste en el organismo del jugador.

Pero lo más interesante es que DeBiedma, cree saber la razón específica por la que perdió el conocimiento. Al recordar la situación, Hungrybox menciona que, al levantarse de su asiento, le fue inevitable gritar con todas sus fuerzas. Esta acción tuvo una duración de 10 segundos en los que su cuerpo no pudo más y terminó cayendo al piso.

A pesar de que la situación no parece grave, Hungrybox dejó en claro que se hará una revisión médica como medida de precaución. El jugador también hizo mención de un incidente similar que le ocurrió en stream, donde, después de gritar con fuerza, perdió el conocimiento por algunos segundos.

The first fainting clip is the funniest video on the internet man https://t.co/LFDWe6PfFD pic.twitter.com/XPpBd4fl9O — Dubliam 🇮🇪 (@Dubliam2003) August 9, 2026

¿Alguna vez te has emocionado al jugar? ¿Tal vez contra un jefe, una misión complicada o en un torneo? Cuéntanos con confianza en la caja de comentarios. Si quieres saber más noticias relacionadas con el mundo de los deportes electrónicos, puedes visitar esta página.

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