¿Aún no sabes qué jugar este fin de semana? Te tenemos una recomendación que te encantará si eres fanático de los juegos de mafiosos y los scape rooms. Por tiempo limitado, puedes conseguir gratis un llamativo título para PC que mezcla ambas temáticas en una propuesta interesante u divertida.

Puedes conseguir el título con 100% de descuento gracias a una promoción que está disponible en una popular tienda de juegos para PC, pero es muy importante que sepas que sólo durará unos cuantos días más. A continuación, te decimos cómo sumar otro juego gratuito a tu colección y pasar un buen rato este fin de semana.

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Este juego de mafiosos y scape rooms está disponible gratis para PC

En caso de que no lo sepas, los juegos de escape room ponen a prueba tus habilidades de observación y deducción. El objetivo siempre es explorar una locación llena de pistas que te ayudarán a encontrar una forma de salir. Sin embargo, la tarea no es nada sencilla, pues tendrás que pensar y resolver acertijos contrarreloj.

Glitchy Frame Studio tomó este concepto para crear Targeted - 10 Days, un juego de scape rooms con temática de mafiosos. El título para PC te convierte en un excriminal que ahora busca hacer el bien y detener a Don, un capo de la mafia.

Ahora que eres uno de sus objetivos, tendrás que dar cada uno de tus pasos con sumo cuidado, pues quieren eliminarte. Esto nos lleva al escenario principal de Targeted - 10 Days: un estacionamiento subterráneo que tendrás que revisar con lujo de detalle para descubrir si alguien estuvo ahí antes y así descartar cualquier amenaza.

Targeted - 10 Day debutó en agosto de 2014 y obtuvo reseñas positivas en plataformas como Steam. Los jugadores destacan su ciclo de juego sencillo y divertido, que pone a prueba tus habilidades de deducción y de observación.

Justo esta semana, el título celebró su segundo aniversario, así que Glitchy Frame Studio decidió regalarlo por tiempo limitado. Si su propuesta llamó tu atención, sólo debes visitar la Epic Games Store para reclamarlo con 100% de descuento.

Como seguramente ya sabes, la tienda de Epic regala una gran variedad de juegos semana con semana. Tienes hasta el 31 de agosto para obtener gratis tu copia de Targeted - 10 Day con sólo visitar su página en la tienda y dar clic en el botón “Conseguir”.

De esta forma, ahorrarás $73.99 MXN, que es el precio normal del título. Una vez que lo añadas a tu cuenta, podrás disfrutarlo en tu computadora cuando quieras, con la ventaja de que es poco exigente y corre en prácticamente cualquier PC moderna.

Targeted - 10 Day está disponible gratis para PC en la Epic Games Store

¿Qué ofrece Targeted - 10 Days y por qué vale la pena darle una oportunidad?

Targeted - 10 Days se ganó la aprobación de los jugadores por su gameplay simple, pero desafiante. Una vez en el estacionamiento, deberás detectar cualquier anomalía y reunir pistas. Es necesario que examines con detenimiento cada detalles de los entornos, pues habrá elementos que no deberían estar ahí. En caso de encontrar alguno, deberás correr a un elevador para pedir ayuda y evitar la muerte.

El título tiene elementos de misterio e, incluso, toques de terror que presenciarás si te equivocas varias veces. Hay diferentes niveles de dificultad para que conozcan su ciclo de juego y te animes a superar sus retos más complicados, donde sólo triunfarás si eres muy observador.

Targeted -10 Days incluye un cronómetro para quienes quieran competir por los mejores tiempos y se puede jugar en compañía por medio de Steam Remote Play Together.

El título de mafiosos tiene toques de terror

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