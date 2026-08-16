Disney confirmó durante el D23: The Ultimate Disney Fan Event 2026, uno de los eventos más importantes de Disney donde suelen revelarse grandes proyectos, que Kingdom Hearts dará el salto por primera vez al anime.

La mejor parte es que se trata de una historia original con el respaldo del equipo creativo de Square Enix. Aunque por el momento hay pocos detalles, se sabe que llegará a Disney+ y Disney Channel.

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¿De qué trata el anime de Kingdom Hearts?

El proyecto, que por ahora tiene como título provisional Kingdom Hearts, contará con la participación de Tetsuya Nomura, creador de la saga. Esto resulta interesante porque la descripción del anime menciona que busca reimaginar a Kingdom Hearts con una historia completamente nueva.

A estas alturas es muy complicado imaginar cuál sería la trama del anime, en especial porque su creador ha creado un universo muy complejo al que resulta complicado seguirle la pista. Lo más natural sería pensar que la animación seguirá el camino de un nuevo portador de la keyblade en un mundo diferente al de los videojuegos.

Ready for a new adventure? 💛 An original Kingdom Hearts anime series inspired by the beloved video game franchise is coming soon to @DisneyChannel and @DisneyPlus pic.twitter.com/ZJMl3LS4yr — Disney (@Disney) August 15, 2026

Podríamos creer que un escenario ideal sería Quadratum, el nuevo mundo donde Sora parece estar atrapado. De esta forma se podría crear un vínculo con Kingdom Hearts IV, a pesar de ser historias aparentemente inconexas.

Este anuncio nos dejó con más dudas que respuestas, ya que no hay más detalles como fecha de estreno, actores de voz involucrados o el estudio que estará a cargo de la animación. Esperamos que pronto Square Enix y Disney nos revelen más detalles al respecto.

Por lo pronto, cuéntanos, ¿qué te parece este anuncio? ¿Crees que el nuevo anime esté relacionado con Sora y sus amigos? No olvides dejar tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios.

Si quieres estar al tanto de todas las novedades en torno a Kingdom Hearts y otros juegos de Square Enix, puedes visitar este enlace.

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