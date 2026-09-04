Durante años, los videojuegos han tenido que cargar con una mala fama cuando se habla de sus posibles efectos en los niños. Sin embargo, la realidad es otra ya que la ciencia ha encontrado evidencia de que jugar puede estar relacionado con diferentes beneficios cognitivos; de hecho, es posible que jugar de niño te haya hecho más inteligente.

Según un estudio publicado en Scientific Reports encontró una relación particularmente llamativa: los niños que jugaban más videojuegos mostraron mayores ganancias en inteligencia a lo largo de 2 años.

La investigación, publicada en mayo de 2022 por científicos de instituciones como el Karolinska Institutet y la Vrije Universiteit Amsterdam, analizó los datos de 9855 niños estadounidenses de entre 9 y 10 años. De ellos, 5169 también contaban con información de seguimiento 2 años después.

Los niños que jugaban más videojuegos mostraron mayores ganancias cognitivas

El objetivo de los investigadores era analizar cómo diferentes actividades frente a una pantalla podían relacionarse con la inteligencia infantil. Para hacerlo, separaron el tiempo frente a dispositivos en tres categorías: jugar videojuegos, ver contenido y socializar mediante medios digitales.

Además, intentaron tener en cuenta factores que podrían alterar los resultados, como el nivel socioeconómico de las familias y las predisposiciones genéticas relacionadas con el rendimiento cognitivo. Para esto último utilizaron puntuaciones poligénicas relacionadas con el desempeño cognitivo.

Al analizar la evolución de los participantes durante dos años, los investigadores encontraron que el tiempo dedicado a jugar videojuegos estaba asociado positivamente con el cambio en inteligencia.

En el modelo que tomaba en cuenta las otras actividades digitales, el efecto del gaming fue de β = 0.17, una asociación estadísticamente significativa. Los autores estimaron que esta relación equivalía aproximadamente a 2.55 puntos de IQ adicionales durante el periodo analizado.

Cabe mencionar que, cuando los investigadores analizaron el tiempo dedicado exclusivamente a jugar videojuegos, sin controlar por las otras actividades de pantalla, la asociación fue todavía mayor, con un β = 0.21.

En otras palabras, dentro de este grupo de niños, aquellos que jugaban más videojuegos a los 9 o 10 años fueron también quienes experimentaron mayores ganancias en las pruebas utilizadas para medir inteligencia al llegar aproximadamente a los 11 o 12 años.

No encontraron el mismo efecto con las redes sociales

La investigación también comparó los videojuegos con otras actividades digitales. En el caso de la socialización mediante redes sociales, mensajes y videollamadas, los investigadores no encontraron un efecto significativo sobre el cambio en inteligencia después de 2 años.

Curiosamente, inicialmente también encontraron una relación positiva entre ver videos y el aumento de inteligencia. Sin embargo, este resultado dejó de ser significativo cuando realizaron un análisis posterior utilizando la educación de los padres como medida en lugar del nivel socioeconómico.

Además, los investigadores descubrieron que los niños varones jugaban, en promedio, aproximadamente el doble que las niñas: alrededor de 1.32 horas frente a 0.68 horas, respectivamente. Sin embargo, el efecto positivo de jugar videojuegos sobre el cambio en inteligencia no mostró una diferencia estadísticamente significativa entre ambos sexos.

¿Entonces jugar videojuegos aumenta el IQ?

Aquí es donde hay que tomar el estudio con un poco de cautela. Los autores concluyeron que sus resultados son compatibles con la existencia de un efecto beneficioso de los videojuegos sobre la cognición y señalaron que coinciden con investigaciones experimentales anteriores que han encontrado beneficios cognitivos relacionados con jugar.

Sin embargo, esto no significa que jugar videojuegos automáticamente haga más inteligente a cualquier niño. La investigación estudió una asociación longitudinal y utilizó modelos estadísticos para controlar diferentes variables, pero no fue un experimento en el que los investigadores asignaran aleatoriamente a un grupo de niños a jugar determinada cantidad de videojuegos. Además, el estudio no distinguió entre géneros o tipos específicos de videojuegos.

Otro punto importante es que el tiempo dedicado a las diferentes actividades digitales fue reportado por los propios participantes, por lo que existe la posibilidad de errores en las estimaciones. Los propios investigadores reconocieron que el estudio solamente incluyó niños de Estados Unidos y que no diferenció entre distintos tipos de videojuegos, algo que podría dificultar extrapolar los resultados a otros países y hábitos de consumo.

Por lo tanto, sería exagerado decir que el estudio demuestra que “los videojuegos vuelven inteligentes a los niños”. Lo que sí aporta es evidencia de que jugar videojuegos no necesariamente tiene un efecto negativo sobre el desarrollo cognitivo y podría incluso estar relacionado con pequeñas mejoras en determinadas capacidades.

Los videojuegos son una actividad más compleja de lo que parece

Una posible explicación es que los videojuegos exigen constantemente que el jugador tome decisiones, procese información, resuelva problemas y se adapte a situaciones nuevas. Dependiendo del género, también pueden involucrar memoria, orientación espacial, atención y coordinación.

De hecho, existe una amplia investigación previa que ha encontrado beneficios cognitivos asociados con determinados tipos de videojuegos, aunque los resultados no son completamente uniformes.

El propio estudio señala que los videojuegos podrían ser una forma particular de actividad digital debido a que requieren una participación activa del usuario, a diferencia de actividades más pasivas como simplemente consumir contenido.

Eso también explica por qué no conviene meter todas las actividades frente a una pantalla en el mismo costal. Al final, pasar tiempo frente a una pantalla no significa necesariamente hacer lo mismo. Jugar Minecraft, resolver un rompecabezas, competir en un juego de estrategia, ver videos durante horas y utilizar redes sociales son experiencias completamente diferentes.

En otras palabras: la pregunta no debería ser únicamente cuánto tiempo pasa un niño frente a una pantalla, sino qué está haciendo durante ese tiempo.

¿Los videojuegos hacen más inteligentes a los niños?

El estudio encontró una asociación positiva entre el tiempo dedicado a jugar videojuegos y las ganancias en las pruebas de inteligencia durante 2 años. Sin embargo, esto no demuestra que jugar videojuegos sea, por sí solo, la causa directa de que un niño aumente su IQ.

Los investigadores analizaron datos de 9,855 niños estadounidenses de entre 9 y 10 años, aunque solamente 5,169 contaban con información de seguimiento 2 años después.

Los investigadores estimaron una asociación equivalente a aproximadamente 2.55 puntos de IQ en el modelo que controló otras actividades digitales, aunque esta cifra debe interpretarse como una estimación estadística y no como una garantía de que jugar determinada cantidad de horas produzca exactamente ese aumento.

Una nueva mirada al gaming

La investigación no significa que los padres deban dejar que sus hijos pasen todo el día frente a una consola o una PC. Tampoco demuestra que los videojuegos sean una especie de entrenamiento cerebral milagroso.

Lo que sí hace es aportar otro elemento a una discusión que durante mucho tiempo se ha reducido a pensar que “más videojuegos es igual a peor desarrollo en niños”. En este caso ocurrió algo muy diferente: entre casi 10,000 niños estudiados, los que jugaban más videojuegos fueron también quienes mostraron mayores ganancias en las pruebas de inteligencia después de 2 años, incluso después de que los investigadores tomaran en cuenta factores genéticos y socioeconómicos.

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