Onimusha: Way of the Sword pone fin al silencio de 20 años que vivió la franquicia de Capcom en espera de una nueva entrega. No se trata de una secuela, sino de un reboot, y esto significa que apuesta por los viejos conocidos, pero también por las nuevas generaciones.

Para nadie es secreto que la compañía japonesa vive una era de oro con éxito tras éxito y esto permite voltear hacia el pasado en busca de las sagas de antaño para darles una nueva bienvenida.

Con motivo del lanzamiento del nuevo Onimusha, en Level Up tuvimos la oportunidad de platicar con sus creadores y esto fue lo que nos dijeron.

Entrevista con el equipo de desarrollo de Onimusha: Way of the Sword

Después de tantos años sin una nueva entrega principal, ¿qué motivó al equipo a recuperar Onimusha y por qué sintieron que este era el momento adecuado para su regreso?

Capcom: Dentro de la compañía siempre ha existido un fuerte interés por crear un nuevo juego de Onimusha, y esas conversaciones nunca desaparecieron por completo a lo largo de los años.

Sin embargo, teníamos otros títulos prioritarios en los que debíamos concentrarnos primero. Además, el desarrollo de juegos modernos requiere una enorme cantidad de personal, lo que dificultó que el proyecto pudiera ponerse realmente en marcha durante bastante tiempo.

El punto de inflexión llegó a principios de 2020. Finalmente, las circunstancias permitieron reunir a los principales integrantes de nuestro equipo y, al mismo tiempo, el RE Engine había alcanzado un nivel de madurez ideal. Con estos elementos en su lugar, finalmente pudimos hacer realidad el regreso de la franquicia y comenzar oficialmente su desarrollo.

Onimusha: Way of the Sword is out now! ⚔️



Thanks to our Capcom Creators for these kind words as we welcome Musashi to our pantheon of Capcom protagonists. #Onimusha pic.twitter.com/gn1JINSIeR — Onimusha: Way of the Sword (@OnimushaGame) September 4, 2026

¿Cómo lograron conservar la identidad de los juegos originales de Onimusha mientras modernizaba el sistema de combate para los jugadores actuales?

Capcom: Para encontrar un equilibrio entre conservar la verdadera identidad de Onimusha y adaptarla a los jugadores de hoy, establecimos 3 pilares fundamentales.

El primero es el sistema de absorción de almas mediante el Guantelete Oni, que hemos evolucionado considerablemente para la era moderna. El segundo pilar es la acción de combate con espada, emocionante y altamente gratificante. El tercero consiste en actualizar las mecánicas clásicas de combate de las entregas anteriores, especialmente el contraataque Issen, para las audiencias actuales.

En particular, con el Issen incorporamos una característica que llamamos “desmembramiento dinámico”, la cual permite mostrar diferentes animaciones de cortes dependiendo exactamente del punto donde la espada impacta al enemigo.

También buscamos ofrecer una mayor profundidad en los combates con katana mediante la incorporación de nuevos elementos de acción con la espada que nunca estuvieron presentes en los juegos anteriores de Onimusha, como los bloqueos y desvíos de ataques.

Finalmente, para garantizar que el juego sea accesible para una amplia variedad de jugadores, preparamos dos niveles de dificultad diferentes: historia y acción.

👤 Curious Cases: Man in White



The mysterious figure who granted Oni Gauntlets to both Musashi and Ganryu. His intentions remain unknown... pic.twitter.com/GiHfOU6WGa — Onimusha: Way of the Sword (@OnimushaGame) September 4, 2026

La exploración y la resolución de acertijos fueron elementos importantes de los juegos originales. ¿Qué tan relevantes serán estos aspectos en la experiencia general de esta nueva entrega?

Capcom: aunque estamos poniendo un fuerte énfasis en el ritmo de la acción, seguimos valorando profundamente los elementos de exploración y resolución de acertijos.

Si bien no encontrarán las tradicionales cajas de acertijos de los juegos clásicos, estos elementos han evolucionado y ahora se presentan de una manera diferente. A medida que avances por los escenarios, utilizarás un poder Oni llamado Visión Oni para descubrir objetos ocultos e interactuar con acertijos ambientales.

Para que los jugadores puedan disfrutar de la exploración tanto como de los intensos combates, diseñamos áreas amplias con una estructura lineal. El espacio que puedes explorar libremente se expande gradualmente conforme avanzas en el juego.

Durante el desarrollo hemos tenido mucho cuidado para encontrar el equilibrio perfecto entre ofrecer combates emocionantes y una exploración que resulte gratificante.

Warriors, repel the Genma invading our world by replying with ⚔️! pic.twitter.com/EBwBvLv8yM — Onimusha: Way of the Sword (@OnimushaGame) September 2, 2026

El juego presenta una recreación muy detallada del Japón feudal. ¿Qué tipo de investigación e inspiración creativa dieron forma a su mundo, escenarios y enemigos?

Capcom: Para aclararlo, el juego está ambientado en Kioto durante los primeros años del periodo Edo.

Durante la producción realizamos investigaciones directamente en lugares reales, visitando santuarios y templos de Kioto y hablando con las personas que viven allí para conocer mejor la historia y la atmósfera de aquella época.

Integramos directamente en la experiencia de juego el folclore local relacionado con lugares reales, como el templo Kiyomizu-dera, el santuario Yasui Konpiragu y el templo Rokudo Chinno-ji.

Por ejemplo, existe una leyenda que cuenta que el pozo de Rokudo Chinno-ji está conectado directamente con el infierno. Diseñamos el juego para que los jugadores puedan experimentar estas historias fascinantes que, a pesar de ello, son relativamente poco conocidas.

Para el diseño de los enemigos, incorporamos como temas y motivos principales las anécdotas y leyendas que se han transmitido de generación en generación en Kioto. Este enfoque nos permitió crear Genma únicos y llenos de personalidad.

Sin revelar spoilers, ¿cómo describirían la dirección narrativa de Onimusha: Way of the Sword y qué tan importante es el desarrollo del protagonista para la historia?

Capcom: La narrativa de este título gira alrededor de temas profundos: “¿Cuál es el camino de la espada?” y “¿Qué es la verdadera fuerza?”.

En este juego, el protagonista, Miyamoto Musashi, recibe el Guantelete Oni en contra de su voluntad. Él desea convertirse en un espadachín incomparable basándose únicamente en su propia habilidad, sin depender de ese poder.

Sin embargo, debido a sus circunstancias y a las interacciones con sus compañeros, en ocasiones se ve obligado a tomar decisiones difíciles que preferiría evitar.

A lo largo de la historia veremos cómo evoluciona la personalidad de Musashi, no solo como un héroe legendario, sino también como un ser humano profundamente complejo. Mostramos su viaje de autodescubrimiento mientras aprende a desenvolverse y vivir bajo estas difíciles limitaciones.

Además, su rival, Sasaki Ganryu, también posee un Guantelete Oni. El marcado contraste entre ambos personajes, mientras recorren caminos completamente diferentes, representa otro de los pilares fundamentales de la narrativa.

¿Existe alguna mecánica o característica de juego que todavía no hayan revelado y que crean que sorprenderá a los fans veteranos cuando puedan jugarlo?

Capcom: Todavía existen varios Armamentos Oni que no hemos revelado, además de elementos coleccionables y enemigos que aún no hemos presentado.

¡Esperamos que los jugadores estén atentos para descubrirlos cuando puedan poner sus manos en el juego!

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