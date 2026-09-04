Las grandes corporaciones quieren convencernos de que la IA es el futuro de la tecnología, aunque sus beneficios aún no son del todo claros. Lo que ya es una certeza es que dichas herramientas generativas provocaron una de las mayores crisis de hardware de la historia, y el gaming es uno de los mayores perjudicados.

Desde finales del año pasado, hemos visto cómo los componentes de PC y consolas subieron de precio a un ritmo alarmante. Aunque había cierto optimismo y algunos expertos esperaban que la situación mejorara en 2026, tristemente sucedió todo lo contrario y ahora las consolas y PC gamer son más costosas que nunca.

Y sí, todo parece indicar que esta situación adversa continuará por el futuro previsible. Eso tiene el potencial de traducirse en costos cada vez más elevados e incluso nuevos aumentos de precio.

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Director de Epic Games habla de la crisis de hardware y comparte malas noticias

El último número de la revista Edge recoge las declaraciones de 9 expertos, quienes compartieron sus puntos de vista sobre el estado actual de la industria de los videojuegos. Una de las grandes personalidades entrevistadas fue Tim Sweeney, fundador y actual director ejecutivo de Epic Games.

Sweeney se sinceró y afirmó que el sector actualmente se enfrenta “disfunciones internas”, y señaló desafíos como los altos costos de desarrollo en las producciones AAA y, por supuesto, la actual crisis de hardware. En referencia a eso último, señaló que el gran culpable de la escasez y los aumentos de precio es la inteligencia artificial.

“Se produce una oleada de inversión sin precedentes en la construcción de sistemas de IA y en centros de datos, basada en la creencia de que desempeñarán un papel realmente transformador en la economía”, comentó el jefe de Epic Games.

Tim Sweeney también señala que la magnitud de la oportunidad económica que eso representa significa que la inversión en IA puede superar las ofertas de toda la industria del entretenimiento. En última instancia, eso sólo adelanta malas noticias para el sector tecnológico, especialmente para eel mercado de los videojuegos.

“Nosotros somos los perdedores, porque los precios de la RAM y el almacenamiento se cuadruplicará. Y la cosa no termina ahí. Deberemos esperar una continua crisis de suministro de todo el hardware relevante para los juegos durante los próximos 3 años”, comentó el directivo.

Pero, ¿hay alguna alternativa que permita mitigar esta crisis creciente? Tim Sweeney propone una solución: construir nuevas fábricas gigantescas para satisfacer la demanda mundial.

Sea como sea, la predicción del jefe de Epic Games sobre que se avecinan al menos otros 3 años de precios exorbitantes para las memorias RAM y otros componentes resulta, cuanto menos, preocupante. Debido a que muchas de esas piezas se utilizan en el armado de PC gamer y consolas, es probable que esos productos se vuelvan incluso más costosos con el paso del tiempo.

Los precios de las memorias RAM y otros componentes van en aumento

La culpa es de la inteligencia artificial

Tim Sweeney deja bastante claro que gran parte de esta crisis recae en el auge de la inteligencia artificial. Debido a que los centros de datos necesitan volúmenes titánicos de memoria para procesar toda la información y responder las solicitudes de los usuarios, las compañías detrás de la IA compran todo el suministro disponible.

Por supuesto, resulta curioso que el director ejecutivo de Epic Games reconozca el papel problemático que desempeña esa tecnología. Anteriormente, se burló de Steam por incluir etiquetas que clasifican los juegos que utilizan algún tipo de inteligencia artificial generativa. Además, su compañía desató la polémica por usar IA en Fortnite.

Lo cierto es que Tim Sweeney no es el único que se inclina cada vez más por estas herramientas generativas. Actualmente, muchas compañías usan dicha tecnología para ahorrar costos de producción o promocionar sus nuevos proyectos.

El problema es que la inteligencia artificial aún está lejos de ser completamente fiable. Tan solo esta semana, ChatGPT, Gemini, Grok y otros chatbots de algunos de los principales proveedores de inteligencia artificial sufrieron una caída masiva que afectó a cientos de usuarios durante un par de horas.

La inteligencia artificial es la principal culpable de los aumentos de precio de las consolas y PC

Pero cuéntanos, ¿crees que las consolas y PC gamer subirán de precio en los próximos meses? Déjanos leerte en los comentarios.

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