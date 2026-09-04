Pocos juegos son tan importantes como Grand Theft Auto VI, la nueva entrega principal de la franquicia de mundo abierto. El lanzamiento para consolas parece tallado en piedra, y Rockstar Games jura y perjura que todo estará listo para el estreno en noviembre. Pero, ¿qué hay de la versión de PC? Un rumor reciente emocionó a los fans.

Take-Two Interactive aún no se pronuncia oficialmente sobre un port para Steam o la Epic Games Store de su esperadísimo título de temática criminal; sin embargo, y al revisar el historial previo de la serie, es justo creer que la compañía ya trabaja en una versión para computadoras.

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Grand Theft Auto VI debutaría antes de PC

Los fanáticos de PC temen que tengan que esperar meses e incluso años para jugar el videojuego protagonizado por Jason Duval y Lucía Caminos; sin embargo, y de acuerdo con un famoso periodista, parece que el lanzamiento podría estar más cerca de lo que pensábamos.

Durante el episodio más reciente del podcast de VGC, Andy Robinson habló sobre el hipotético estreno de GTA VI en ordenadores. El editor citó algunos rumores que señalan que Rockstar Games aparentemente baraja la posibilidad de mover la fecha de lanzamiento del port para PC, esto para adelantarse a la creciente crisis de hardware.

“Creo que adelantarán la versión para PC [de Grand Theft Auto VI]; hay algunos rumores al respecto. Quizás la versión para PC llegue antes de lo que algunos esperan debido a la situación actual”, comentó Robinson en el programa.

Cuando menciona lo de la “situación actual”, el periodista se refiere a la crisis de hardware que ya provocó aumentos de precio y escasez de componentes. Estas problemáticas nacen auge desmedido de la inteligencia artificial, y ya causó que memorias RAM, tarjetas gráficas, unidades de almacenamiento y otras piezas de PC y consolas sean más caras que nunca.

En forma de comparación, GTA IV tardó más de 7 meses en llegar a PC, mientras que su secuela, Grand Theft Auto V, lanzó su port para ordenadores aproximadamente un año y medio después de su estreno original en consolas. Por su parte, Red Dead Redemption 2 hizo lo propio alrededor de un año después de su debut en PS4 y XBOX One.

Curiosamente, no es la primera vez que un rumor adelanta un posible estreno prematuro. A principios de este año, el insider DetectiveSeeds señaló que Take-Two querría estrenar el port para PC de Grand Theft Auto VI durante el presente año fiscal, por lo que podría lanzarlo en febrero de 2027, tan sólo 3 meses después de su estreno en PS5 y XBOX Series X|S.

Eso sí, recalcamos una vez más que el informe de Andy Robinson carece de confirmación oficial, por lo que debe considerarse un simple rumor.

Port para PC de GTA VI podría debutar antes de lo previsto, según el periodista Andy Robinson

Grand Theft Auto VI ya es un éxito en consolas

Al menos por ahora, los responsables de la franquicia guardan silencio sobre el hipotético lanzamiento de GTA VI en PC. Anteriormente, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, afirmó que Rockstar Games siempre prioriza las consolas porque ese es su público principal.

Y sí, los datos recientes parecen darle la razón. Grand Theft Auto VI ya habría vendido millones de copias sólo en pedidos anticipados, y lo más curioso es que la mayoría de las preventas corresponden a la costosa edición de $100 USD.

Por otra parte, la reciente presentación del juego en Netflix provocó un aumento de más de 30% en las ventas de PlayStation 5 y XBOX Series X|S. Este incremento causó que hubiera escasez de consolas en Reino Unido y otros países. Esos informes están en sintonía con reportes previos que señalaron que se agotaron todas las unidades de PS5 Pro en Estados Unidos.

GTA VI llegará a las consolas de Microsoft y Sony el próximo 19 de noviembre de 2026, pero deberemos esperar para obtener más información sobre el port de PC.

Grand Theft Auto VI ya es un éxito de ventas en consolas PlayStation y XBOX

Pero cuéntanos, ¿esperarás el lanzamiento de la versión de computadoras o comprarás la nueva entrega en PS5 o XBOX? Déjanos leerte en los comentarios.

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