Gracias al esfuerzo de Dragami Games y el interés de los fans, Lollipop Chainsaw regresaría con un juego completamente nuevo y más proyectos en torno a la franquicia tras casi 15 años del lanzamiento del original. Afortunadamente, la espera terminará pronto, pues muy pronto los fans no sólo conocerán este nuevo título, sino que también podrán ponerle las manos encima.

Ya estamos en septiembre y la recta final de 2026 ya comenzó. En unos cuantos días se celebrará el Tokyo Game Show 2026, pero los jugadores ansiosos por noticias de videojuegos no tendrán que esperar mucho para conocer las sorpresas preparadas para el evento, pues algunas compañías anticipan lo que llevarán y una de ella es Dragami Games, que hará la revelación del nuevo Lollipop Chainsaw.

Lollipop Chainsaw tendrá un nuevo título y pronto podrás jugarlo

Precisamente hoy, 2 de septiembre, se celebra el cumpleaños de Juliet Starling, la protagonista de Lollipop Chainsaw. Dragami Games no lo olvidó, sino que con una imagen conmemorativa anticipó que la joven tenía una sorpresa para todos los fans que esperan su prometido regreso.

El día ya estaba por terminar y la sorpresa no llegaba, pero al final Dragami Games compartió que la sorpresa era que el nuevo juego de Lollipop Chainsaw formará parte de Tokyo Game Show 2026 y lo mejor es que será posible jugarlo, lo cual da cuenta de una fase de desarrollo avanzada.

Recordemos que tras una cálida recepción de la remasterización Lollipop Chainsaw RePOP en 2024, Dragami Games insinuó que continuaría con la franquicia luego de retomarla de manos de Kadokawa Games, y en 2025 anunció oficialmente que una nueva entrega de la saga estaba en desarrollo.

Primera imagen promocional del nuevo juego de Lollipop Chainsaw revela nuevo atuendo y motosierra de Juliet Starling (imagen: Dragami Games)

Nuevo Lollipop Chainsaw será jugable en Tokyo Game Show 2026

El título podrá probarse en el espacio de SEGA en el evento, puesto que será la compañía encargada de la distribución del juego en Japón y otras regiones de Asia, mientras que el desarrollo es posible en colaboración con Dragami Games, Nada Holdings y JP Universe.

Aquellos que visiten el espacio dedicado al título recibirán una estampa y los que lo jueguen recibirán también un llavero. Además, los fans podrán ver al personaje en vida real, caracterizado por la afamada cosplayer PeachMilky, embajadora oficial de la franquicia, y que lucirá un modelo en tamaño real de la motosierra nueva que cargará Juliet en el nuevo juego.

El evento japonés se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre y los paneles dedicados a Lollipop Chainsaw están agendados para el 18 de septiembre (11:40 AM, hora de Japón) y el 19 de septiembre (9:40 AM, hora de Japón). No querrás perderte la transmisión, puesto que se anticipó que habrá un “gran anuncio” sobre un nuevo proyecto (vía Gematsu).

PeachMilky aparecerá en Tokyo Game Show 2026 como Juliet Starling (imagen: Juliet Starling)

¿Esperas el regreso de Lollipop Chainsaw? Cuéntanos en los comentarios.

Lollipop Chainsaw RePOP está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3, 4, 5, 6