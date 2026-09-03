Los RPG suelen tener historias enormes y mundos llenos de posibilidades. Another Eden Begins quiere ofrecer justamente eso con una aventura que combina fantasía, estrategia y personajes de distintas épocas.

La buena noticia es que ya puedes darle una oportunidad sin gastar un peso. WFS y Studio Prisma confirmaron que el demo está disponible para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, mediante Steam.

El demo permite avanzar un buen tramo en la historia

El contenido de prueba incluye los primeros 6 capítulos de la historia principal. Además, todo el progreso realizado durante el demo podrá transferirse a la versión completa.

En el demo está disponible tanto el avance de la historia como las estadísticas de los personajes. Así, quienes decidan comprar el juego podrán continuar su aventura desde donde la dejaron.

La propuesta de Studio Prisma y WFS sigue a Aldo, quien emprende un viaje a través del tiempo y el espacio para rescatar a su hermana Feinne de los beastfolk.

La historia está a cargo de Masato Kato, reconocido por su trabajo en clásicos del género. La música también promete ser importante, con un tema principal compuesto por Yasunori Mitsuda.

Combates estratégicos y más de 10 finales

Un punto importante es que Another Eden Begins utiliza combates por comandos donde será necesario formar equipos y aprovechar las habilidades disponibles.

El juego cuenta con 19 personajes para crear diferentes grupos, además de mecánicas como Chain Skills y Another Force. Esta última permite lanzar una poderosa ráfaga de ataques contra los enemigos.

También existen misiones centradas en los aliados, con historias que exploran sus pasados y vínculos con Aldo.

Algo interesante es que, después de terminar la historia principal, se desbloqueará New Game+, que añadirá un nuevo personaje llamado Ramiu y más de 10 finales, dependiendo de las decisiones tomadas.

La aventura también incluye elaboración de armas, armaduras y comida, además de un catálogo dedicado a los gatos que se encontren durante el viaje.

Another Eden Begins llegará digitalmente a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC el 17 de septiembre. En Japón, habrá una edición física ese mismo día, mientras que en nuestro territorio llegará hasta el próximo año.

¿Le darás una oportunidad al demo de Another Eden Begins? ¿Qué esperas de este RPG de viajes en el tiempo? Cuéntanos en los comentarios.

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