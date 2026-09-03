Los suscriptores de Nintendo Switch Online tienen nuevas razones para volver a los clásicos. Nintendo acaba de sumar 3 títulos de NES a su creciente biblioteca de Nintendo Classics.

La actualización recupera propuestas de acción y carreras que seguramente provocarán nostalgia entre quienes disfrutaron la consola durante los 80 y 90.

3 juegos clásicos llegan al servicio

La nueva tanda está encabezada por IKARI WARRIORS, título lanzado originalmente en 1986 y publicado por SNK. Esta aventura de acción puso a los jugadores al mando de Ralf y Clark, quienes debían abrirse paso entre numerosos enemigos.

El segundo integrante de la actualización es Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom, publicado por Tecmo en 1991. La tercera entrega de la saga para NES llevó nuevamente a Ryu Hayabusa a combatir contra peligrosos enemigos en una aventura llena de acción y plataformas.

Finalmente, R.C. PRO-AM II completa la selección. El juego de carreras llegó originalmente en 1992 bajo el sello de Tradewest, aunque su desarrollo estuvo a cargo de Rare.

Con esta incorporación, Nintendo continúa recuperando títulos importantes de generaciones anteriores para mantener activo el catálogo retro disponible para sus suscriptores.

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¿Cómo jugar estos clásicos de NES?

Los 3 juegos pueden disfrutarse mediante la aplicación “Nintendo Entertainment System – Nintendo Classics”, disponible para los usuarios con una suscripción activa a Nintendo Switch Online.

Te recordamos que la aplicación puede descargarse desde la eShop y permite acceder a una colección que reúne diferentes clásicos de la querida consola.

IKARI WARRIORS, Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom y R.C. PRO-AM II se suman así a una biblioteca que sigue creciendo con nuevas incorporaciones y que ya es momento de disfrutar otra vez.

¿Qué clásico de NES te gustaría ver próximamente en Nintendo Classics? ¿Cuál de estos 3 juegos vas a probar primero? Cuéntanos en los comentarios.

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