Si nunca viste Akira en pantalla grande, esta podría ser tu oportunidad. El clásico anime de 1988 regresará a los cines de México en una versión remasterizada en 4K, y la preventa de los boletos ya está disponible.

De acuerdo a la información compartida, las primeras funciones serán el 10 de septiembre y serán don su doblaje japonés original y subtítulos en español.

Hasta el momento de esta publicación, Cinépolis es la cadena que aparece con funciones en preventa y parece ser que el estreno será exclusivo de sus pantallas.

Una obra que cambió para siempre al anime

Akira fue dirigida por Katsuhiro Otomo, quien también creó el manga original. La película presenta una versión futurista y caótica de Neo-Tokio, una ciudad reconstruida después de una devastadora guerra.

La historia sigue a Kaneda y Tetsuo, 2 jóvenes integrantes de una pandilla de motociclistas. Todo cambia cuando Tetsuo queda involucrado con un misterioso proyecto militar relacionado con poderes psíquicos.

La película destacó por su enorme nivel de detalle y una animación extraordinaria para su época. Su influencia llegó mucho más allá de Japón y ayudó a consolidar al anime como una forma de cine capaz de abordar historias adultas.

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Akira en 4K: una oportunidad para verla en grande

La restauración 4K de la película permite apreciar nuevamente el trabajo visual de Otomo y su equipo. Además, Akira sigue siendo una referencia obligada para la ciencia ficción, el cyberpunk y la animación japonesa. Su estética continúa apareciendo como inspiración en videojuegos, películas y otras obras de la cultura popular.

Así que, si quieres descubrir por qué Akira es considerada una de las grandes películas de anime de todos los tiempos y confirmar que eres un otaku hecho y derecho, el 10 de septiembre tienes una cita.

¿Ya viste Akira o aprovecharás este reestreno para conocerla en pantalla grande? ¿Qué otra película clásica de anime te gustaría ver nuevamente en cines? Cuéntanos en los comentarios.

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