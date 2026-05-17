Los jugadores de Nintendo Switch 2 siguen esperando noticias importantes sobre algunos de los proyectos más llamativos de FromSoftware. Aunque han pasado varios meses sin novedades relevantes, parece que los planes siguen avanzando.

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Ahora, Kadokawa Corporation tranquilizó a los inversionistas y reconfirmó que tanto Elden Ring: Tarnished Edition como The Duskbloods todavía están programados para estrenarse en algún momento de 2026 para la nueva consola híbrida de Nintendo. La noticia llamó la atención porque muchos fans comenzaban a preguntarse si alguno de los proyectos había sufrido retrasos importantes o cambios internos.

Elden Ring sigue en camino para Nintendo Switch 2

Desde su anuncio, Elden Ring: Tarnished Edition generó muchas dudas técnicas entre la comunidad. El juego original es enorme y bastante exigente, así que varios jugadores tenían curiosidad por saber cómo funcionaría en Nintendo Switch 2.

De acuerdo con reportes previos y algunas impresiones tempranas, varios de los problemas técnicos detectados inicialmente ya estaban siendo solucionados. Eso incluye detalles relacionados con rendimiento y estabilidad. Aunque todavía no existe una fecha exacta de lanzamiento, la actualización de Kadokawa confirma que el proyecto sigue avanzando.

The Duskbloods sigue siendo uno de los mayores misterios de FromSoftware

Por otro lado, The Duskbloods continúa siendo un juego rodeado de misterio. Desde su presentación inicial, prácticamente no han aparecido nuevos detalles oficiales sobre su jugabilidad, historia o estructura.

Eso provocó muchas teorías entre la comunidad, especialmente porque el proyecto parece tener un tono oscuro muy similar a otras franquicias populares de FromSoftware. Debido al silencio reciente, muchos fans creen que pronto podríamos ver un nuevo trailer o una presentación más completa del juego.

Con el enorme éxito de Elden Ring y el interés que rodea cualquier proyecto del estudio japonés, ambos títulos podrían convertirse en piezas importantes para el catálogo de Nintendo Switch 2.

¿Crees que Elden Ring: Tarnished Edition funcionará bien en Nintendo Switch 2? ¿Tienes más curiosidad por The Duskbloods? Cuéntanos en los comentarios.

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