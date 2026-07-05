Hatsune Miku es tan popular que se ha expandido mucho más allá del entorno musical. La vocaloide ha aparecido en Coachella, decenas de figuras de este personaje se anuncian al año y también ha aparecido en un montón de juegos. Uno más está en camino y a los amantes de la vocaloide y de los videojuegos familiares o de fiesta podría encantarles.

Con motivo de Anime Expo 2026, Good Smile Company apareció no para anunciar figuras, sino para revelar que su próximo proyecto en colaboración con Piapro será el videojuego Hatsune Miku STARRY PARTY.

Si bien Good Smile Company es conocida por ser una productora de figuras figma y Nendoroid y otros coleccionables, también hace labores de distribución o publicación de juegos y en su repertorio ya hay títulos como KANADE, Dark Auction, Touhou LostWord y Nekopara Sekai Connect. No obstante, Hatsune Miku STARRY PARTY será el primer título que publicará de la vocaloide.

¿De qué tratará Hatsune Miku STARRY PARTY?

Según los primeros detalles, Hatsune Miku STARRY PARTY será un juego del género de fiesta con tintes de acción. Como puedes ver en el trailer de anuncio, la premisa es que la figura Nendoroid de Hatsune Miku cobra vida y se transportarán a un mundo de fantasía en el que podrá vivir aventuras con otros juguetes.

“¡¿Las figuras Nendoroid de Miku cobran vida?!”, se lee en la descripción del juego. “¡Corre, salta y colecciona estrellas con tus amigos!”.

Los Nendoroid de Hatsune Miku cobrarán vida en Hatsune Miku STARRY PARTY (imagen: Good Smile Company)

De acuerdo con Good Smile Company, Hatsune Miku STARRY PARTY llegará a Nintendo Switch 2 y PC en algún momento de 2027 y ofrecerá multijugador para hasta 6 jugadores. Además, tendrá soporte para los idiomas japonés, inglés y chino (tradicional y simplificado).

Desafortunadamente, los fans de la vocaloide tendrán que ser pacientes, pues es toda la información que compartió Good Smile Company.

Si bien esta compañía fue la que anunció y es responsable de la distribución del juego, no se reveló qué estudio está encargado del desarrollo.

Mientras sabemos más sobre este proyecto, te dejamos con el trailer de revelación, que se acompaña con la canción StargazeR de Kotsuban-P en colaboración con Hatsune Miku.

¿Qué te pareció este nuevo juego de Hatsune Miku? Cuéntanos en los comentarios.

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