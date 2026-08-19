En pocos años, Horizon se consolidó como una de las franquicias más populares de PlayStation. Las aventuras de Aloy conquistaron a millones de jugadores de PS5 y PS4, así que Guerrilla Games trabaja desde hace tiempo en nuevos proyectos para expandir el potencial de la IP.

Hay malas noticias para los fanáticos de Horizon, pues una de las fuentes más confiables de la industria compartió detalles sobre el futuro oscuro de la saga, que recientemente exploró el terreno de los juegos como servicio con Horizon Hunters Gathering, un título cooperativo que ha tenido varias pruebas públicas.

Jason Schreier, periodista de Bloomberg, reveló que el proyecto no fue bien recibido, por lo que Sony decidió reiniciar su desarrollo y alejarlo del concepto de juego como servicio. Por otro lado, la próxima aventura de Aloy aún está muy lejos y podría tardar bastantes años en llegar.

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Horizon Hunters Gathering fue mal recibido y PlayStation reiniciará su desarrollo para evitar una catástrofe

PlayStation fracasó estrepitosamente con su estrategia enfocada en los juegos como servicio. Concord y Marathon son sólo algunos ejemplos de su tropiezo, que afectó a toda su red de equipos de desarrollo y provocó despidos, cancelación de proyectos y cierres de estudios. Guerrilla Games intentó llevar su franquicia estelar al terreno de lo multijugador con Horizon Hunters Gathering, pero fracasó.

En uno de sus artículos recientes, Jason Schreier reveló algo preocupante sobre el proyecto: recibió críticas negativas en su fase de pruebas, que se llevó a cabo a principios de este año. Al parecer, el concepto general del título no convenció, así que Guerrilla Games reiniciará su desarrollo y hará cambios importantes.

La noticia tal vez cause entusiasmo en algunos fanáticos de PlayStation, pues el estudio eliminará de Horizon Hunters Gathering todos los componentes de juego como servicio. Supuestamente, su objetivo es ahora ofrecer una experiencia multijugador cooperativa de corte más tradicional, es decir, con un modo historia y una aventura de menor alcance.

Schreier confirmó que el proyecto sigue en pie y que, por ahora, no hay planes para cancelarlo. Horizon Hunters Gathering tendrá otra oportunidad y sus desarrolladores “tendrán hasta diciembre para impresionara a los ejecutivos” y salvar el proyecto.

Como consecuencia del reinicio, varios creativos que trabajaban en Horizon Hunters Gathering serán reasignados a otros proyectos. Así que actualmente no hay despidos relacionados con este experimento fallido, que se suma a la lista de tropiezos de Sony en su intento por conquistar los juegos como servicio.

Por ahora, la prioridad de Guerrilla Games parece ser Horizon Hunters Gathering, lo que compromete el futuro de la franquicia a largo plazo. El título multijugador está en desarrollo para PS5 y PC, pero no tiene una fecha de lanzamiento confirmada

Horizon Hunters Gathering fracasa como juego como servicio y Guerrilla Games reiniciará su desarrollo

Horizon 3 aún estaría a años de distancia

Pese a los altibajos de la franquicia, muchos fanáticos de PlayStation están a la espera de Horizon 3, la próxima entrega principal de la IP. El problema es que la mayoría de creativos de Guerrilla Games tienen las manos ocupadas por el proyecto multijugador.

En su reporte, Schreier recalca que la próxima aventura de Aloy aún está a años de distancia, pues sólo un pequeño grupo de desarrolladores trabaja actualmente en Horizon 3. Otras fuentes señalaron inicialmente que el título iba a llegar en 2027, pero poco después se enfatizó que el juego iba a demorar bastante y que podía llegar en 2030 o incluso después.

Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West fueron éxitos considerables en las consolas de Sony, así que la tercera entrega de la saga está garantizada. Sin embargo, tardará bastante en llegar debido a que Sony decidió enfocarse en otro tipo de experiencias que, al final, no rindieron sus frutos.

El futuro de Horizon es incierto tras el tropiezo de su juego multijugador

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