Las adaptaciones de videojuegos para cines o televisión experimentaron un repunte de popularidad bastante significativo en la última década gracias a producciones que fueron un éxito comercial y, en el mejor de los casos, recibieron el visto bueno de los fanáticos del material de origen. Tristemente, la reciente película de Borderlands no forma parte de esa tendencia positiva.

La cinta de acción inspirada en la franquicia de Gearbox Software y 2K Games llegó a los cines de todo el mundo en 2024, y fue un fracaso estrepitoso que rápidamente entró en la lista de los peores largometrajes basados en algún juego. Hay muchas razones detrás de este fiasco, pero su director culpa directamente a los ejecutivos de la casa productora.

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Eli Roth critica la intervención y censura del estudio por el fracaso de Borderlands

El filme de Lionsgate tuvo la dirección de Eli Roth, un cineasta estadounidense que es mayormente conocido por sus películas de terror. En su curriculum encontramos obras como Cabin Fever, Thanksgiving y The Green Inferno, producciones que se caracterizan por sus escenas de alto impacto.

Sobre el papel, el director de 54 años era la persona indicada para asumir el liderazgo de la adaptación live-action de Borderlands, una serie de videojuegos que son famosos por su humor ácido y violencia ridícula; sin embargo, la película recibió críticas extremadamente negativas y se tropezó en la taquilla internacional.

Ahora, 2 años después del lanzamiento de la cinta, Eli Roth explicó por qué el proyecto basado en la saga de Gearbox Software fue un fracaso absoluto.

Durante una entrevista reciente con el medio Variety, el cineasta atribuyó la mala recepción de los críticos y las audiencias a la intervención de los ejecutivos del estudio, quienes exigieron que se recortara escenas para que la película obtuviera una clasificación PG-13.

“A medida que las cosas crecen, los estudios se vuelven más reacios al riesgo. Mi naturaleza como cineasta es hacer cosas poco convencionales, porque eso es lo que me funciona”, comentó el creativo. De acuerdo con Eli Roth, censurar la película ocasionó que la adaptación de Borderlands fuera un proyecto que careciera de un público objetivo, pues cree que no era para niños ni para los fans del videojuego.

“[Con Borderlands], obtuvimos algo que no pertenecía a nadie. No es una película para niños, pero al mismo tiempo intenta atraer a todo el mundo. Está dirigida a los gamers, pero no tiene la violencia que ellos buscan porque no puede ser tan extrema, ya que es demasiado cara. Al final, el resultado es una película que no es ni una cosa ni la otra”, afirmó.

Eli Roth culpó a los ejecutivos del estudio por el fracaso de la película live-action de Borderlands

Borderlands fue un fracaso histórico, y su director no quiere repetir ese error

La película protagonizada por Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Florian Munteanu y Ariana Greenblatt pasó sin pena ni gloria, y de inmediato se coló en la lista de los peores estrenos de 2024. Aunque se desconocen los datos de ventas digitales y visualizaciones en streaming, es fácil asumir que las audiencias ignoraron esta producción.

Borderlands se estrenó en agosto de 2024, y obtuvo calificaciones extremadamente negativas por parte del público general y los críticos profesionales. En este momento tiene un puntaje promedio de apenas 26 en Metacritic del lado de los periodistas y 3.3 por parte de los espectadores.

La mala recepción también se reflejó en un rendimiento comercial risible. La adaptación live-action recaudó sólo $33 millones de dólares en todo el mundo, una cifra lamentable al considerar que, según reportes, tuvo presupuesto de aproximadamente $115 millones de dólares, más unos costes de marketing y distribución de $30 MDD.

Eli Roth aprendió de este fracaso, y por eso optó por lanzar de forma independiente su nueva película: Ice Cream Man, una cinta de terror que llegará a los cines del mundo en 2026. En la entrevista, el cineasta reveló que estrenará este proyecto sin clasificación para evitar los problemas que tuvo con Borderlands.

“Parte del terror consiste en ser desagradable. Y para la gente de los estudios, es difícil serlo porque crean cosas que quieren que sean celebradas y socialmente aceptables. Y parte de lo que se logra al hacer una buena película de terror es traspasar los límites”, comentó el director.

Aunque Borderlands pasará a la historia como una de las peores películas basadas en un juego, el jefe de Gearbox, Randy Pitchford, salió a la defensa del filme y afirmó que pudo ser mucho peor sí el hubiera asumido el mando.

Borderlands recibió críticas negativas y ahora tiene un puntaje de 26 en Metacritic

Pero cuéntanos, ¿crees que la cinta será recordada con cariño con el paso de los años? ¿Qué opinas de las declaraciones de Eli Roth? Déjanos leerte en los comentarios.

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