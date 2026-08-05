Los primeros días de Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition no han estado completamente libres de problemas. Nintendo y Monolith Soft confirmaron que ya investigan un par de errores reportados por la comunidad y aseguraron que una actualización se encuentra en desarrollo para corregirlos.

Aunque ninguno de estos fallos impide disfrutar la aventura, sí pueden afectar la experiencia de algunos jugadores. La buena noticia es que la compañía ya identificó las causas y prometió compartir la fecha de lanzamiento del parche tan pronto como esté lista.

¿Cuál es el error más importante en Xenoblade Chronicles 2 para Switch 2?

De acuerdo con el comunicado oficial, el problema principal provoca que algunos usuarios pierdan visualmente un espacio para equipar accesorios. En lugar de contar con 3 espacios disponibles, el juego reduce el límite a 2 bajo una serie de condiciones muy específicas.

El fallo ocurre después de comenzar una partida en el modo Advanced New Game, obtener el Accessory Expansion Kit mediante el intercambio de Bonus EXP con el Battle Bard y ampliar el número de espacios de accesorios a 3. Posteriormente, si el jugador escanea un amiibo desde el menú del sistema y recibe como recompensa Bonus WP, el tercer espacio desaparece. Sí, todo un show para que el problema se presente, pero aún así hay jugadores afectados.

Afortunadamente, Nintendo aclaró que el accesorio equipado en ese espacio oculto no se elimina ni se pierde.

Otro bug afecta la música durante los combates

Además del inconveniente con los accesorios, Nintendo confirmó un segundo error relacionado con la música.

La compañía explicó que la música de batalla se reproduce con un volumen inferior al previsto. No obstante, y aunque se trata de un problema menor, puede afectar la intensidad de los enfrentamientos, especialmente en un RPG donde la banda sonora tiene un papel fundamental para transmitir la emoción de cada momento.

Tras recibir múltiples reportes de la comunidad, Monolith Soft logró encontrar ambos errores y ya prepara una actualización que solucionará los 2 problemas.

Por ahora, el desarrollador no ha compartido una fecha para el parche, pero aseguró que realizará otro anuncio al respecto lo antes posible no sin antes ofrecer una disculpa a los jugadores por las molestias.

¿Ya encontraste alguno de estos errores en Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition? ¿Crees que Nintendo reaccionó lo suficientemente rápido para solucionar el problema? Cuéntanos en los comentarios.

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