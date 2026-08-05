A mediados de 2025, Steam y otras tiendas de juegos para PC retiraron decenas de títulos de sus plataformas. Esto debido a la presión de Collective Shout, colectivo feminista que inició una campaña para frenar la distribución de juegos con contenido inapropiado dirigido a adultos.

Valve tuvo que poner manos a la obra, pues compañías como Mastercard y Visa también la presionaron para que retirará cierto tipo de juegos de su tienda o, de lo contrario, se quedaría sin los procesadores de pago más populares. Esto provocó que una infinidad de juegos fueran prohibidos en Steam, incluso aquellos que no ofrecían el contenido denunciado por Collective Shout.

Uno de ellos fue VILE: Exhumed, un título de terror de una desarrolladora independiente, que quedó fuera de la plataforma de Valve como parte de los daños colaterales de la oleada de censura. Ahora, el juego tendrá una segunda oportunidad gracias al lanzamiento de una edición física que, como acto simbólico, será una especie de protesta contra las políticas impuestas por las grandes compañías.

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¿Por qué Steam prohibió Vile: Exhumed?

VILE: Exhumed es un juego de terror creado por la desarrolladora Cara Cadaver, quien tenía planeado lanzar su proyecto en Steam. Sin embargo, las protestas de Collective Shout y las políticas de Valve se lo impidieron. El título fue prohibido debido a su temática para adultos, donde los jugadores deben ver una serie de videos pregrabados sobre un caso bastante perturbador.

El lanzamiento de VILE: Exhumed en Steam fue cancelado luego de la presión del colectivo feminista y las compañías hacia Steam. Sin embargo, eso no detuvo a los planes de su desarrolladora. Cara decidió ofrecer gratis su juego y aceptar donaciones para recuperar un poco de los costos de desarrollo.

VILE: Exhumed quedó fuera de Steam por explorar los horrores de una relación parasocial obsesiva. Narra la historia de una exactriz de cine para adultos que decidió abandonar la industria. Esto fue suficiente para que Valve decidiera no aceptarlo en su tienda, ante el temor de que Visa y Mastercard tomaran cartas en el asunto.

En 2025, Cara denunció la censura a su juego, que consideró “un ataque directo a la expresión creativa y a la libertad artística”. Señaló a Collective Shout y a las políticas de Valve por “falsas acusaciones de contenido sexual”.

“Al regalar el juego a quien quiera jugarlo, estoy haciendo lo mismo que me propuse cuando empecé a trabajar en VILE: Exhumed, un juego sobre agresión sexual, privilegio masculino y misoginia. Nadie tiene derecho a dictar qué tipo de horror es aceptable, ni qué historias se pueden contar”, escribió la desarrolladora el año pasado.

Ahora, su juego regresará con una edición física para PC, que permitirá que más personas lo conozcan luego de la polémica que tuvo en Steam y, al mismo tiempo, apoyar una buena causa.

VILE: Exhumed es un juego de terror con temática polémica que fue prohibido en Steam

El juego de terror tendrá una edición física como protesta

Luego de todo lo ocurrido, Cara decidió relanzar VILE: Exhumed, pero en esta ocasión con una edición física que se venderá por sólo $10 USD. Se producirán 100 unidades numeradas del título, que se distribuirá en un empaque que va acorde con su temática, pues su caja simula ser una bolsa negra de plástico con algo siniestro adentro.

El título también incluirá una etiqueta y un manual de 8 páginas hechos a mano por la desarrolladora. Quienes lo adquieran podrán apoyar a una buena causa, pues 50% de las ganancias serán donadas a Red Door Shelter, organización que apoya a mujeres y niños vulnerables por abuso doméstico.

“Estoy sumamente orgullosa y emocionada con esta edición física de VILE: Exhumed. Trabajar en ella me permitió no sólo revivir los sentimientos que tuve respecto a la injusta prohibición del juego el año pasado, sino también regresar al mundo de Candy y Molly y brindarles un momento más. Gracias por su continuo apoyo; el juego sigue siendo gratuito”, escribió la desarrolladora.

Así lucirá la edición física de VILE: Exhumed

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