Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que Grand Theft Auto VI es fácilmente el videojuego más importante de los últimos 10 años, quizás de toda la historia. La espera finalmente acabará pronto, pues su debut está previsto para finales de 2026. Pero, ¿acaso podría ocurrir un retraso de último minuto? De acuerdo con un exdesarrollador, es una posibilidad muy viable.

El título de mundo abierto se lanzará para PS5 y XBOX Series X|S en noviembre de este año, lo que significa que estamos a poco más de 4 meses de presenciar su debut oficial y conocer la historia de Lucia y Jason. La comunidad está impaciente, pues el juego se mostró por primera vez en 2023.

Los fanáticos confían en que la fecha de lanzamiento ya está tallada en piedra, pero un exmiembro de Rockstar Games señala que no le sorprendería si la compañía decide retrasar el debut en cualquier momento.

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Antiguo desarrollador de Rockstar advierte que GTA VI podría retrasarse otros 6 meses

Fue a inicios de 2022 cuando Take-Two Interactive y Rockstar Games confirmaron que trabajaban en una nueva entrega de la serie Grand Theft Auto, aunque en aquel entonces mantuvieron en secreto todos los detalles. Poco más adelante en ese año, surgió una filtración masiva que permitió ver una versión preliminar del juego en acción.

Los fanáticos tuvieron que esperar hasta diciembre de 2023 para ver el primer trailer oficial de lo que ahora conocemos como GTA VI. Los desarrolladores revelaron en ese momento que el debut tendría lugar en otoño de 2025; sin embargo, poco después se confirmó el primer retraso que movió el lanzamiento hasta mayo de 2026.

Finalmente, el segundo y último retraso ajustó el calendario una vez más, así que ahora el estreno está previsto para noviembre de 2026. Hace un par de semanas se lanzaron las preventas en XBOX Series X|S y PlayStation 5, así que todo parece indicar que el juego no sufrirá más contratiempos y que todo estará listo para el lanzamiento.

Pero Mike York, un antiguo animador sénior que trabajó en múltiples proyectos de Rockstar Games, habló sobre la posibilidad de que haya un tercer retraso. A través de un foro de Internet, señaló que la compañía podría mover la fecha a última hora si lo considera pertinente.

El exdesarrollador enfatiza que no tiene información privilegiada, así que sus afirmaciones se basan únicamente en su experiencia previa. En su opinión, el estudio detrás de Grand Theft Auto VI podría darse el lugar de hacer cualquier movimiento en el calendario para mejorar la calidad del jugo o corregir cualquier error.

“Directamente, podrían volver a retrasarlo. Pueden hacer lo que quieran, y la gente esperará ahora mismo. No importa (…) Si llega noviembre y piensan que la misión final no es muy buena y aún hay algunos fallos, lo retrasarán 6 meses más si es necesario”, comentó Mike York.

Exdesarrollador de Rockstar cree que GTA VI podría retrasarse otros 6 meses y debutar hasta 2027

Take-Two Interactive reafirma que Grand Theft Auto VI debutará en noviembre

El exanimador de Rockstar Games reconoce que la compañía podría retrasar GTA VI en el último minuto, y asegura que esa decisión no tendrá algún impacto negativo en las ventas o la reputación del estudio. “Si tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo harán”, afirmó.

Reiteramos que Mike York solamente brindó su opinión al respecto, así que los fanáticos deben permanecer tranquilos. Pero, ¿realmente existe la posibilidad de que haya otro retraso? Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, habló sobre el tema a mediados de este año.

El jefe de la compañía matriz de Rockstar Games informó en aquel entonces que el lanzamiento sigue previsto para el 19 de noviembre de 2026, y afirmó que “están muy satisfechos” con la fecha de lanzamiento. También confirmó que la campaña de marketing comenzará en algún momento del verano.

La preventa oficial de Grand Theft Auto VI ya está disponible en la PS Store de PlayStation 5 y en la Microsoft Store de XBOX Series X|S. La versión básica cuesta $80 USD, mientras que la Ultimate Edition se ofrece por $100 USD. La edición física estará vacía y sólo incluirá un código de descarga que tendrán restricciones de región.

Debido a que todo parece indicar que GTA VI debutará a finales de este año, el resto de la industria intentó alejarse lo máximo de él. Es por esa razón que septiembre y octubre de 2026, así como enero y febrero de 2027, están particularmente saturados. Eso sí, un desarrollador reconoció que simplemente retrasó su juego para tener tiempo para jugar el sandbox de Rockstar.

Al menos por ahora, el debut de Grand Theft Auto VI sigue previsto para noviembre de 2026

Pero dinos, ¿crees que podría haber un cambio de último minuto? ¿Estarías dispuesto a esperar otros 6 meses? Déjanos leerte en los comentarios.

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