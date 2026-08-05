Los servicios de streaming ya son una parte muy importante del entretenimiento, y se convirtieron rápidamente en una de las opciones más populares para ver películas y series; sin embargo, hoy más que nunca la competencia es más grande, motivo por el que Disney+ podría tener un plan 100% gratuito para atraer nuevos usuarios.

Así lo confesó el director Josh D’Amaro durante una junta con los inversionistas. El ejecutivo explicó cuáles serían los beneficios de hacer que su popular plataforma de cine y TV tenga una alternativa sin costo, aunque por ahora se desconoce cuándo y cómo se implementará esa iniciativa en caso de que el proyecto reciba luz verde.

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Disney+ podría recibir su propio plan gratuito con publicidad

El miércoles 5 de agosto de 2026, The Walt Disney celebró su más reciente llamada telefónica con los inversionistas, en la que se discutieron los resultados financieros del tercer trimestre fiscal. Naturalmente, uno de los temas que salió a colación fue el servicio de suscripción.

Josh D’Amaro, actual director ejecutivo del gigante del entretenimiento, confirmó que exploran la posibilidad de implementar un plan gratuito para Disney+, aunque se negó a revelar más detalles sobre cómo funcionaría dicha iniciativa y si todo el catálogo de la plataforma estaría disponible sin costo.

El jefe de la empresa afirmó que una versión 100% gratuita de su servicio de suscripción permitiría ampliar el alcance de su programa, lo que es una de sus prioridades estratégicas. También cree que un tier sin costo ayudaría a llegar a los espectadores que buscan opciones de streaming a precios accesibles, así como atraer más suscriptores de pago a largo plazo.

Durante la junta, el directivo puntualizó que un plan gratuito de Disney+ también representaría una oportunidad para crear espacios adicionales para anuncios, lo que permitiría impulsar los ingresos publicitarios.

“A diferencia de muchos de nuestros competidores de AVOD, tenemos un volumen de ventas bastante alto, lo que significa que un mayor inventario nos ayudaría a acelerar el crecimiento de nuestros ingresos publicitarios”, dijo Josh D’Amaro a los inversionistas de The Walt Disney.

Aunque la idea está sobre la mesa, Josh D’Amaro afirmó durante la llamada con los inversores que “no hay nada concreto que anunciar hoy”, por lo que se desconoce si esta iniciativa se materializará algún día. Eso sí, el directivo aseguró que, sin duda, es algo que consideran actualmente.

El servicio de streaming Disney+ podría tener un nivel gratuito para ver series y películas

Disney+ podría volverse gratuito debido a la alta competencia en el mercado de streaming

Adam Smith, director de producto y tecnología de Disney, platicó sobre la posibilidad de lanzar una versión gratuita de Disney+ durante una reunión general de la empresa que tuvo lugar a mediados de julio de este año, por lo que las recientes declaraciones de Josh D’Amaro resultarán poco sorprendentes.

En dicha reunión, se destacó el hecho de que los espectadores pasan cada vez más tiempo en plataformas gratuitas, como YouTube, Roku Channel y Tubi.

Vale la pena recordar que el servicio de suscripción se lanzó en 2019 como una iniciativa centrada principalmente en producciones de Star Wars, National Geographic, Pixar y, por supuesto, Disney. A lo largo de los años, expandió su oferta y añadió más contenido de ESPN y Hulu.

Disney+ actualmente ofrece un plan de pago con publicidad, que resulta ser una de las opciones más accesibles; sin embargo, y debido a la gran competencia que existe en el mercado del streaming, la compañía baraja la posibilidad de lanzar una alternativa completamente gratuita.

Se sabe de antemano que uno de los principales objetivos de los planes gratuitos es atraer a los consumidores a una nueva plataforma y, con un poco de suerte, convencerlos para que contraten un nivel de pago a largo plazo. Por esa razón, Peacock y Hulu ofrecieron por algún tiempo alternativas que estaban disponibles sin costo.

Disney+ y otros servicios enfrentan más competencia que nunca

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