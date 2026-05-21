Una de las franquicias más queridas por los fans de la guerra es World of Tanks. Esta IP, desarrollada por el estudio de Wargaming, estudio de Chipre, debutó en 2010 y desde entonces encantó a los jugadores que gustan de controlar a estas bestias de acero que son capaces de cambiar el rumbo de un conflicto.

Si bien el concepto de la franquicia es para entusiastas, siempre hay oportunidad para relajarse un poco experimentar.

Es ahí donde aparece la nueva entrega de esta IP que debutará en unos días y lo mejor es que será completamente gratis. ¿De qué se trata? Te contamos.

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¿Qué es World of Tanks: HEAT y cuándo sale?

Por medio de un comunicado de prensa, Wargaming anunció el próximo lanzamiento de World of Tanks: HEAT, la nueva entrega de su popular franquicia de combate a través de tanques.

World of Tanks: HEAT debutará el próximo 26 de mayo en PS5, Xbox Series X|S y PC. También tendrá soporte para Steam Deck y estará disponible en el servicio NVIDIA GeForce Now. El estudio confirmó que el progreso se mantendrá sin importar en qué plataforma juegues.

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Esta entrega se desarrolla en una era posterior a la Segunda Guerra Mundial y su propuesta es de combate por equipos con un estilo dinámico.

La primera novedad de este juego es que se trata del primero hecho por Wargaming con su motor gráfico desarrollado en casa. De acuerdo con la previa, el nuevo engine garantiza gráficos modernos, entornos envolventes y una jugabilidad rápida y fluida.

¿Qué ofrecerá este juego gratuito en su día de lanzamiento?

Según el comunicado, World of Tanks: HEAT tendrá el siguiente contenido el día de su lanzamiento en las plataformas señaladas:

8 agentes: distribuidos en 3 clases de combate: Defender, Assault y Marksman. Cada agente dispone de una poderosa flota compuesta por 2 vehículos, diseñados específicamente para desempeñar su rol en el campo de batalla

15 vehículos: cada uno ofrece un estilo de juego único y puede personalizarse completamente mediante módulos y equipamiento. Ya sea para liderar la defensa en primera línea o atacar desde largas distancias, siempre habrá un tanque ideal para cada misión

8 mapas: los escenarios de combate presentan una gran variedad de biomas, ambientaciones y estilos visuales, creados para adaptarse a distintos enfoques tácticos y modos de juego

4 modos PvP: disponibles los modos Hardpoint, Control, Kill Confirmed y Conquest

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