A diferencia de la Epic Games Store que da acceso a juegos gratuitos cada semana, Steam no tiene una campaña de regalos. Dicho esto, muchas compañías recurren a la plataforma de Valve para regalar sus títulos y ofrecerlos gratis a la comunidad como parte de promociones de tiempo limitado y otras iniciativas.

Precisamente, los jugadores de PC están de suerte porque en este momento tienen la oportunidad de obtener un juego de una franquicia muy popular sin gastar un solo dólar. Las sorpresas no terminan allí, pues también es posible probar por tiempo limitado otros 2 títulos de la misma saga.

Este jueves 21 de mayo se llevó a cabo el Warhammer Skulls 2026, la más reciente edición de la ya tradicional presentación anual enfocada en los videojuegos de la exitosa y longeva franquicia de ciencia ficción. En esta ocasión, hubo muchas sorpresas y revelaciones.

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Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War está disponible gratis en PC

Durante el evento, los fanáticos tuvieron un nuevo vistazo a Dawn of War IV, que llegará a las tiendas el 17 de septiembre de 2026. También se mostró el primer avance oficial de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, un nuevo plataformero de acción que debutará para consolas y PC durante el próximo año.

Aunque las novedades sobre lo que está por venir son muy emocionantes, también hubo noticias sobre los títulos que ya están disponibles en el mercado. En particular, los nuevos fanáticos estarán felices de saber que, gracias a una promoción de tiempo limitado, ya pueden conseguir gratis una copia de Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War.

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Para aquellos que lo desconozcan, vale la pena señalar que este proyecto de Proxy Studios y Slitherine Ltd fue el primer juego de estrategia por turnos de la franquicia. Tras su debut en 2018, logró construir una fanaticada muy grande y fiel, y ciertamente ahora es un buen momento para conseguirlo y darle una oportunidad.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War tiene 100% de descuento y está disponible gratis en Steam. Esta oferta coincide con el lanzamiento de la expansión Eradication Pack, que agrega 8 nuevas unidades y desbloquea más posibilidades tácticas para cada comandante.

Pero como suele suceder en estos casos, la promoción tiene fecha de caducidad. El juego de estrategia estará disponible gratis del 21 al 28 de mayo en Steam, y los jugadores que aprovechen esta oferta tendrán acceso a todo el contenido de la experiencia base. Y sí, el título permanecerá en la biblioteca si se reclama durante el plazo establecido.

Si bien este proyecto de Proxy Studios tuvo dificultades para contentar a los críticos y en este momento posee 71 en Metacritic, tuvo una mejor recepción entre los fanáticos y actualmente presume reseñas muy positivas en la tienda de Valve.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War tiene 100% descuento y está disponible gratis en Steam por tiempo limitado

Jugadores de PC pueden probar sin costo más entregas de Warhammer

La posibilidad de conseguir completamente gratis Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War es motivo suficiente para celebrar, pero los responsables de la franquicia fueron más allá y pusieron en marcha otras iniciativas para continuar con los festejos.

Lo que pasa es que otros 2 títulos de la serie están disponibles sin costo alguno en Steam, aunque los fanáticos deben moderar sus expectativas. Y es que, a diferencia de la entrega de 2018, estas experiencias sólo se podrán jugar de forma gratuita por tiempo limitado.

Los jugadores de PC ya pueden descargar y empezar a probar Total War: Warhammer III, el popular RTS de Creative Assembly y SEGA; y Warhammer 40,000: Battlesector, el frenético videojuego de estrategia por turnos desarrollado por Slitherine.

Warhammer Skulls 2026

Ambas propuestas celebrarán un periodo de prueba del 21 al 28 de mayo, y durante ese plazo estarán disponible gratis; sin embargo, los fanáticos perderán el acceso una vez que concluya esta promoción, por lo que deberán comprar las entregas si desean continuar con su sesión de juego.

Y por supuesto, muchos otros videojuegos de la franquicia rebajaron su precio temporalmente como parte de los festejos por el Warhammer Skulls 2026. Por ejemplo, los fanáticos pueden comprar el exitoso Warhammer 40,000: Space Marine 2 por sólo $239.99 MXN gracias a una rebaja especial de 70% de descuento.

Pero dinos, ¿ya reclamaste el regalo? ¿Lo recomiendas a la comunidad? Déjanos leerte en los comentarios.

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