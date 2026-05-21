Ninguna franquicia en la industria de los videojuegos inició como un proyecto que se vislumbrara a sí mismo en la cima y como una franquicia con secuelas. La mayoría de los estudios dieron vida a su primera entrega sin pensar en el futuro.

Lamentablemente, esto también resultó en la ausencia de proceso de documentación. Tal es el caso de The Witcher que debutó en 2007.

CD Projekt Red se aventuró con este RPG sin imaginar que los llevaría al éxito. ¿Quién podría pensar en documentar y archivar el desarrollo con tal incertidumbre?

Pues bien, ahora que la compañía está entre las mejores del mundo y que se prepara un remake de aquel primer juego, hay problemas pues su creación es más difícil de lo que se esperaba.

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CD Projekt enfrenta un gran reto con el remake de The Witcher

De acuerdo con un reporte de GamesRadar+, el proceso de desarrollo del remake de The Witcher es más difícil de lo que se esperaba.

Durante una presentación en el evento Digital Dragons, Jarosław Ruciński, compilador técnico del proyecto, reveló que el equipo enfrenta un reto grande ya que no hay documentación del juego original.

La entrega original de la franquicia de CD Projekt debutó en PC en 2007

La primera entrega de The Witcher debutó en 2007 y CD Projekt Red era el equivalente a una banda de música en sus inicios con recursos limitados y tratando de abrirse paso con su obra en una industria que, ya en esos años, era enorme.

Lamentablemente, esto implicó que no se hiciera la correcta documentación y trabajo de archivo del juego original, de manera que hoy es un dolor de cabeza para los responsables del remake.

Al respecto, el creativo reveló:

“El verdadero impacto de nuestra cultura documental cotidiana nos golpeó en 2022 cuando anunciamos al mundo que queremos hacer un remake de The Witcher. Nos encargaron recrear el juego clásico para el público moderno, solo para darnos cuenta de que apenas teníamos conocimientos técnicos conservados de aquella época".

¿Cómo se desarrolla el esperado remake con este problema?

Aunque se trata de una dificultad a considerar, el remake de The Witcher avanza paso a paso con firmeza pues el proyecto tuvo un golpe de suerte.

Su creación es un esfuerzo conjunto entre CD Projekt Red y el estudio Fool’s Theory. El detalle es que este equipo tiene en sus filas a veteranos que fueron parte del juego original.

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De esta manera, han aportado su conocimiento y todo aquello que recuerdan del proceso de desarrollo del RPG de 2007.

Sin embargo, el reto continúa y Jarosław Ruciński señaló que es un recordatorio de lo que se tiene que hacer al crear un videojuego, pues no se sabe lo que sucederá en el futuro y la necesidad de tener un respaldo adecuado:

“Esa inyección de este conocimiento tribal perdido fue sin duda alentadora, pero incluso con su ayuda, existen lagunas. 18 años hacen mucho con la memoria humana. A menudo nos encontramos haciendo conjeturas profesionales, y a veces parece que estamos intentando resolver un puzzle donde ni siquiera se pusieron la mitad de las piezas en la caja. La lección de esta época es bastante obvia: algo de documentación siempre es mejor que ninguna, y personalmente prefiero el peor desastre enredado y caótico de documentación antes que no tenerla”.

¿Qué esperar del remake de The Witcher y cuándo debuta?

El remake de The Witcher no es una simple mejora audiovisual. El proyecto reconstruye la versión original desde cero y tendrá cambios notables.

Su desarrollo se realiza en Unreal Engine 5 y a diferencia del juego original, será de mundo abierto. El RPG de 2007 tenía secciones divididas.

Por otra parte, se confirmó que habrá cambios y ajustes en la historia para que coincidan con el lore actual.

Por último, se espera que este remake debute después de 2028 pues en este momento la prioridad de CD Projekt es la nueva entrega de la franquicia.

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