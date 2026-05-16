NieR se convirtió en una franquicia tan lucrativa tras el éxito de NieR:Automata y como muestra está la próxima colaboración con el juego repleto de fan service Azur Lane.

Aunque la popularidad del título no ha hecho a Square Enix justificar el lanzamiento de una iteración completamente nueva de la serie, bastó para convertirla en su gallina de los huevos de oro que ofrece decenas de figuras y más mercancía de 2B y compañía.

Mientras tanto, en videojuegos se limita a colaboraciones, aunque en grandísima cantidad. Se trata de una de las franquicias con la que los juegos más colaboran, especialmente en el mundillo gachapón y móviles, y no cabe duda de que la siguiente le caerá como anillo al dedo dada su temática candente.

Colaboración de NieR:Automata está en camino a Azur Lane

A través de redes sociales, el equipo de Azur Lane confirmó que colaborará con Square Enix, producto de la cual habrá contenido de NieR:Automata en Azur Lane por primera vez en los casi 10 años de existencia de ambas franquicias.

De hecho, sorprende que haya tardado tanto en concretarse, pues Azur Lane se caracteriza por ser un gachapón que se fundamenta en el fan service o contenido sugerente, que justamente también propulsó a Nier:Automata en su tiempo.

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Al parecer 2B se convertirá en Shipgirl de Azur Lane (imagen: Square Enix, Yostar, Cygames, LEVEL UP)

¿De qué tratará la colaboración de NieR:Automata en Azur Lane?

Desafortunadamente, el anuncio de la colaboración es más bien escueto y prometen que pronto se darán a conocer los detalles e invitaron a los fans a matenerse al pendiente. Dado lo prematuro de la revelación se desconoce qué incluirá ni cuando estará disponible.

Algo que hay que decir es que el anuncio refiere específicamente la iteración NieR:Automata, por lo que podemos esperar que el evento temático esté inspirado en el título de 2017. Así pues, es casi un hecho que los jugadores podrán conseguir de manera limitada a 2B como la nueva Shipgirl y así el elenco de personajes crezca todavía más.

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En los casi 10 años de operación, Azur Lane no ha dejado de recibir contenido y ha tenido como invitadas franquicias del tamaño de Atelier, Senran Kagura, Dead or Alive y Neptunia.

En cuanto a NieR, Square Enix en casi 10 años no ha tocado la serie para desarrollar una entrega nueva, pero pistas sugieren que de cara a la siguiente década la saga continuará.

Yostar confirmó próxima colaboración de Azur Lane con NieR:Automata (imagen: Square Enix, Yostar, Cygames, LEVEL UP)

¿Esperabas que Azur Lane y NieR colaboraran algún día? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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