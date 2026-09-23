League of Legends finalmente iba a tener una de las funciones que su comunidad lleva años pidiendo, pero la celebración duró muy poco.

Riot Games confirmó que retrasará la llegada del chat de voz para equipos, apenas dos semanas después de anunciar que la función comenzaría a implementarse en algunas regiones con el parche 26.20, programado para octubre.

Esto significa que los jugadores de LoL tendrán que seguir esperando para poder comunicarse por voz con sus compañeros directamente desde el juego.

Riot no sabe cuándo llegará el chat de voz

La parte más decepcionante es que Riot Games no dio una nueva fecha para el lanzamiento.

La compañía explicó que decidió retrasar la función con el objetivo de asegurarse de que cumpla con el estándar de calidad que espera la comunidad, pero no ofreció más detalles sobre qué problemas encontraron durante su desarrollo o pruebas.

Por ahora, entonces, el chat de voz queda fuera de la actualización 26.20 y no existe una nueva ventana de lanzamiento confirmada.

Esto resulta especialmente curioso porque Riot había presentado la función como una adición que finalmente permitiría a los jugadores de League of Legends comunicarse directamente con sus compañeros durante las partidas.

Después de 17 años, parecía que por fin había llegado el momento. Pues... no. En realidad falta un buen rato para que eso suceda.

Hey everyone, wanted to get this out separate from today’s Patch Notes. We announced Team Voice as coming to NA/OCE in Patch 26.20, but made the call to push it to meet the quality bar you deserve. No new target patch to share yet, but we’re making this a priority to get right. — League of Legends Dev Team (@LoLDev) September 22, 2026

¿Por qué Riot retrasó el chat de voz

Riot no explicó cuál fue el motivo específico detrás de la decisión, por lo que cualquier posible problema debe tomarse como una especulación.

Una de las posibilidades está relacionada con algo que ha acompañado a League of Legends prácticamente desde sus primeros años: la toxicidad de su comunidad.

Riot ha implementado diferentes sistemas para intentar reducir los comportamientos negativos dentro del juego y, precisamente por eso, introducir comunicación por voz representa un desafío adicional de moderación.

Antes del anuncio, la compañía había contemplado algunas medidas para evitar que el chat de voz se convirtiera en un problema, incluyendo restricciones relacionadas con el nivel de Honor de los jugadores.

Sin embargo, no está confirmado que estos sistemas sean la razón por la que el lanzamiento fue retrasado.

También se había hablado de una función conocida como “voice skin”, que permitiría modificar la voz que otros jugadores escucharían durante las partidas. Tampoco existe información oficial que indique que esta característica haya provocado problemas.

Por ahora, Riot únicamente ha señalado que necesita más tiempo para asegurarse de que el resultado final esté a la altura de lo que espera la comunidad.

League of Legends tendrá que seguir esperando

El retraso es especialmente llamativo porque el chat de voz es una de esas funciones que los jugadores llevan años esperando.

League of Legends debutó en 2009, por lo que la comunidad ha pasado prácticamente toda la historia del juego utilizando otras herramientas para comunicarse por voz durante sus partidas.

La llegada del sistema integrado parecía finalmente poner fin a esa espera. Ahora, sin embargo, Riot tendrá que regresar a la mesa de trabajo antes de poder implementarlo.

La buena noticia es que el proyecto no fue cancelado. Riot asegura que continúa trabajando en una implementación que cumpla con sus estándares de calidad, así que el chat de voz eventualmente debería llegar a League of Legends. La mala noticia es bastante sencilla: no sabemos cuándo.

Así que si estabas esperando el parche 26.20 para finalmente poder decirle a tu jungla lo que piensas de sus decisiones, tendrás que seguir usando Discord un rato más.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estabas emocionado por la llegada del chat de voz a League of Legends? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con League of Legends.