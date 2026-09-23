Los fans de Sonic llevan tiempo preguntándose cuál será el siguiente gran paso de la franquicia. Ahora, el Sonic Team confirmó que ya trabaja en un nuevo proyecto protagonizado por el famoso erizo azul, aunque todavía tendremos que esperar para conocer sus detalles.

La información surgió durante una entrevista que Takashi Iizuka, productor general del Sonic Team, dio a 4Gamer con motivo del 35.° aniversario de Sonic. Aunque el creativo no quiso revelar demasiado, sí dejó una promesa bastante llamativa.

El Sonic Team prepara algo que todavía no se ha visto en la saga

Al ser cuestionado sobre el futuro de la franquicia, Iizuka confirmó que existe un nuevo juego actualmente en desarrollo. Eso sí, dejó claro que todavía no puede hablar de sus características concretas.

El creativo explicó que considera que Sonic todavía tiene mucho margen para evolucionar. Como ejemplo mencionó a Sonic Colors, cuya introducción de los Color Powers modificó considerablemente la manera de jugar.

También destacó el caso de Sonic Frontiers, pues considera que el título dio un importante paso hacia la evolución de los sistemas de la franquicia. Para el siguiente proyecto, el Sonic Team quiere continuar experimentando:

“Con los personajes, la historia y los sistemas de juego, crearemos una jugabilidad que nunca antes se haya visto”, afirmó Iizuka durante la entrevista.

Sonic Frontiers fue una pieza importante para el futuro

Las declaraciones cobran todavía más sentido después de conocer la opinión de Iizuka sobre Sonic Frontiers. El creativo considera que aquel juego fue una especie de prueba decisiva para determinar el rumbo de la franquicia.

De hecho, explicó que durante años quiso crear un Sonic de mundo abierto, aunque existían dudas sobre cómo adaptar la velocidad característica de la serie a espacios mucho más amplios.

Finalmente, el equipo encontró una solución con el concepto de “Open Zone”. Ahora, parece que esa experimentación continuará en el próximo juego.

No obstante, por ahora no hay nombre, plataformas, fecha de lanzamiento ni detalles sobre su propuesta. Así que toca esperar, aunque la promesa de una jugabilidad nunca antes vista seguramente hará que más de un fan empiece a imaginar qué está preparando el equipo.

¿Qué crees que podría ofrecer ahora la saga para sorprendernos? Cuéntanos en los comentarios.

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